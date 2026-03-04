В Самаре таксист "прописал" к себе в квартиру 20 земляков

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту жительства в жилом помещении в РФ), в отношении ранее не судимого местного жителя 1990 года рождения.

Полицейскими установлено, что злоумышленник подал в государственное учреждение пакет документов о регистрации более 20 человек по месту жительства в принадлежащей ему квартире, расположенной на проспекте Кирова в Промышленном районе областного центра. При этом собственник жилплощади достоверно знал, что данные лица по указанному адресу проживать не будут, так как заранее об этом с ними договорился.

Сотрудниками полиции проводился осмотр помещения, опрашивались жители дома, изымались документы.

Свою вину в противоправном деянии мужчина, подрабатывающий таксистом, признал полностью и пояснил, что услуги гражданам РФ оказывал на безвозмездной основе.

В настоящее время подозреваемому вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд города Самары для рассмотрения по существу.