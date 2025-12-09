Жительница Самарской области подожгла знакомой волосы

Жительница Самарской области повздорила со свой приятельницей, с которой распивала спиртные напитки. Внезапно возникшее чувство неприязни побудило ее взять зажигалку и поджечь своей знакомой волосы. В результате произошедшего потерпевшая получила сильные ожоги лица, шеи и плеч.

За нанесение средней тяжести вреда здоровью, женщина была приговорена к 2 года лишения свободы условно. Также суд обязал ее выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

В рамках возбужденного на основании выданного судом решения судебный пристав ограничил должницу в возможности покидать пределы Российской Федерации, арестовал ее счета и направил постановление об обращении взыскания на заработную плату.

Все это, вкупе с постановлением о взыскании исполнительского сбора, убедило женщину полностью компенсировать пострадавшей моральный вред.