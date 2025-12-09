Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
На 72 000 рублей в Самарской области слесарь обманул родное предприятие
На 72 000 рублей в Самарской области слесарь обманул родное предприятие
С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения
С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения
В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру
В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру
число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%
Число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
Самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
Мероприятия
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Самарской области подожгла знакомой волосы

89
Жительница Самарской области подожгла знакомой волосы

Жительница Самарской области повздорила со свой приятельницей, с которой распивала спиртные напитки. Внезапно возникшее чувство неприязни побудило ее взять зажигалку и поджечь своей знакомой волосы. В результате произошедшего потерпевшая получила сильные ожоги лица, шеи и плеч.
За нанесение средней тяжести вреда здоровью, женщина была приговорена к 2 года лишения свободы условно. Также суд обязал ее выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
В рамках возбужденного на основании выданного судом решения судебный пристав ограничил должницу в возможности покидать пределы Российской Федерации, арестовал ее счета и направил постановление об обращении взыскания на заработную плату.
Все это, вкупе с постановлением о взыскании исполнительского сбора, убедило женщину полностью компенсировать пострадавшей моральный вред.

Теги: Судебные приставы

