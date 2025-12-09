Эксперт назвала плюсы удаленной работы во период роста заболеваемости гриппом

Переход на дистанционный формат в период роста заболеваемости гриппом помогает защитить сотрудников, но требует адаптации корпоративных процессов. Об этом 9 декабря заявила «Известиям» независимый HR-эксперт Анна Аликова.

«Удаленная работа снижает риск заражения между коллегами и дает людям больше гибкости в организации времени. Это повышает удовлетворенность и позволяет экономить ресурсы компании. Также сокращаются расходы на транспорт и содержание офисных помещений», — пояснила она.

Но дистанционный режим создает и новые трудности: ухудшается качество коммуникации, сложнее контролировать выполнение задач, а часть сотрудников может испытывать дефицит оборудования и рабочих инструментов дома.

Эксперт рекомендовала регулярно проводить видеосовещания, заранее формулировать цели и сроки, обеспечивать доступ к современным цифровым сервисам, а также не забывать о здоровье людей. Условия удаленной работы иногда приводят к стрессу и изоляции, поэтому важно поддерживать сотрудников — от онлайн-зарядок до консультаций по стресс-менеджменту.

Аликова напомнила, что дистанционный формат требует корректного оформления документов, понятного учета рабочего времени и сохранения всех прав сотрудников, включая своевременную оплату труда.

«Переход на удаленную работу требует вдумчивого подхода и готовности к изменениям как со стороны компании, так и со стороны сотрудников. Это не только поможет справиться с текущей ситуацией, но и может стать стимулом для общей модернизации рабочих процессов», — заключила специалист.