Госдума приняла закон о штрафах за несообщение в военкомат о выезде с места жительства

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трёх месяцев, сообщает РИА Новости.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с принятием закона о проведении призыва в течение календарного года эту норму предлагается уточнить.

Законопроект вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 предлагается исключить слова "в период проведения призыва". Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года.

Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.