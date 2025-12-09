Я нашел ошибку
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.
Врачи больницы им. В.Д. Середавина спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
И Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна за этим строго следить. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин.
Путин: тарифы в системе ЖКХ не должны приобретать стихийный характер
Главная цель маршрута – оказание комплексной поддержки ветеранам СВО, направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию. 
Ветераны СВО региона приняли участие во Всероссийском «Туре для СВОих» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В завершении церемонии ее участники почтили память Дениса Лазутина и возложили цветы к мемориальной доске.
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Переход на удаленную работу требует вдумчивого подхода и готовности к изменениям как со стороны компании, так и со стороны сотрудников.
Эксперт назвала плюсы удаленной работы во период роста заболеваемости гриппом
По информации Приволжского УГМС 10 декабря температура воздуха в Самаре ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С.
10 декабря в регионе без осадков, до -8°С
В ближайшее время будут подведены итоги конкурса, по результатам которого авторы лучших работ будут награждены грамотами и памятными подарками.
В УФСИН СО стартовал конкурс «Вместе против коррупции»
В состав сборной Самарской области вошли 40 спортсменов из Самары, Кинеля, Сызрани, Отрадного и Кинель-Черкассов.
Сборная региона стала победителем всероссийских соревнований по универсальному бою
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В УФСИН СО стартовал конкурс «Вместе против коррупции»

В ближайшее время будут подведены итоги конкурса, по результатам которого авторы лучших работ будут награждены грамотами и памятными подарками.

Конкурс проводится в рамках реализации антикоррупционной политики и направлен на популяризацию ценностей честности, законности и гражданской ответственности среди сотрудников и их близких.

«Уже в раннем возрасте крайне важно бережно формировать у детей понимание того, что коррупция — это не просто правонарушение, а предательство и несправедливость, разрушающие фундамент общества. Именно в детстве закладываются нравственные ориентиры, и наша задача — помочь ребёнку научиться различать честность и ложь, достоинство и стремление к выгоде любой ценой», — отметила старший инспектор по особым поручениям отделения организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений Полина Герасимова.

В ближайшее время будут подведены итоги конкурса, по результатам которого авторы лучших работ будут награждены грамотами и памятными подарками, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Главная цель маршрута – оказание комплексной поддержки ветеранам СВО, направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию. 
09 декабря 2025, 20:31
Ветераны СВО региона приняли участие во Всероссийском «Туре для СВОих» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Главная цель маршрута – оказание комплексной поддержки ветеранам СВО, направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию.
В завершении церемонии ее участники почтили память Дениса Лазутина и возложили цветы к мемориальной доске.
09 декабря 2025, 19:41
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В завершении церемонии ее участники почтили память Дениса Лазутина и возложили цветы к мемориальной доске.
По информации Приволжского УГМС 10 декабря температура воздуха в Самаре ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С.
09 декабря 2025, 18:45
10 декабря в регионе без осадков, до -8°С
По информации Приволжского УГМС 10 декабря температура воздуха в Самаре ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С.
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
