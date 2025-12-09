В УФСИН СО стартовал конкурс «Вместе против коррупции»

Конкурс проводится в рамках реализации антикоррупционной политики и направлен на популяризацию ценностей честности, законности и гражданской ответственности среди сотрудников и их близких.

«Уже в раннем возрасте крайне важно бережно формировать у детей понимание того, что коррупция — это не просто правонарушение, а предательство и несправедливость, разрушающие фундамент общества. Именно в детстве закладываются нравственные ориентиры, и наша задача — помочь ребёнку научиться различать честность и ложь, достоинство и стремление к выгоде любой ценой», — отметила старший инспектор по особым поручениям отделения организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений Полина Герасимова.

В ближайшее время будут подведены итоги конкурса, по результатам которого авторы лучших работ будут награждены грамотами и памятными подарками, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО