Главные новости:
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.
Врачи больницы им. В.Д. Середавина спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
И Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна за этим строго следить. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин.
Путин: тарифы в системе ЖКХ не должны приобретать стихийный характер
Главная цель маршрута – оказание комплексной поддержки ветеранам СВО, направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию. 
Ветераны СВО региона приняли участие во Всероссийском «Туре для СВОих» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В завершении церемонии ее участники почтили память Дениса Лазутина и возложили цветы к мемориальной доске.
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Переход на удаленную работу требует вдумчивого подхода и готовности к изменениям как со стороны компании, так и со стороны сотрудников.
Эксперт назвала плюсы удаленной работы во период роста заболеваемости гриппом
По информации Приволжского УГМС 10 декабря температура воздуха в Самаре ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С.
10 декабря в регионе без осадков, до -8°С
В ближайшее время будут подведены итоги конкурса, по результатам которого авторы лучших работ будут награждены грамотами и памятными подарками.
В УФСИН СО стартовал конкурс «Вместе против коррупции»
В состав сборной Самарской области вошли 40 спортсменов из Самары, Кинеля, Сызрани, Отрадного и Кинель-Черкассов.
Сборная региона стала победителем всероссийских соревнований по универсальному бою
Ветераны СВО региона приняли участие во Всероссийском «Туре для СВОих» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

130
Главная цель маршрута – оказание комплексной поддержки ветеранам СВО, направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию. 

С 3 по 6 декабря 2025 года 75 ветеранов СВО из девяти регионов России приняли участие во Всероссийской акции «Тур для СВОих». Проект, организованный Межрегиональной общественной организацией «Первый Патриот» и Агентством инклюзивного туризма «Особый тур», объединил ветеранов СВО из Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, города Москва, Липецкой, Свердловской, Ярославской, Московской и Ленинградской областей.

Центральной площадкой для проведения тура стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Главная цель маршрута – оказание комплексной поддержки ветеранам СВО, направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию. Участники посетили знаковые объекты Санкт-Петербурга, включая Исаакиевский собор, Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина, Петропавловскую крепость, Музей РЖД и Крейсер Аврора.

Особое внимание было уделено физической реабилитации: для ветеранов СВО был организован семинар по адаптивному спорту и открытая тренировка в Школе бокса им. А.Морозова.

В Ленинградской области состоялась акция «Одно сердце, одна Родина, один флаг»: в парке «Песчанка» прошло торжественное развертывание самого большого Государственного флага Российской Федерации.

Ветераны также посетили мемориал «Разорванное кольцо» на Румболовской горе, где возложили цветы в память о защитниках блокадного Ленинграда. Завершением программы стало посещение Мультицентра социальной и трудовой интеграции, что подчеркнуло важность дальнейшей работы по адаптации ветеранов.

Организаторы проекта выражают уверенность, что этот этап «Тура для СВОих» стал не только важным вкладом в реабилитацию и адаптацию ветеранов, но и мощным стимулом для укрепления патриотического духа, а также яркой демонстрацией общественной поддержки нашим Героям со всех уголков страны.

«Такие проекты для участников СВО очень важны сегодня. И я очень рад, что наши ребята из Самарской области смогли принять в нем участие. Необходимо создавать возможности для реабилитации, для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни через вовлечение их в спорт, их участие в таких поездках, в активной общественной жизни. Чтобы они чувствовали, что они нужны, что их опыт востребован. И эта системная работа в Самарской области выстроена и ведется на высоком уровне благодаря Губернатору и ответственным органам власти, и конечно, благодаря неравнодушным жителям, которые словом и делом вносят вклад в приближение Победы», — отметил участник СВО, чемпион мира по панкратиону Рамис Терегулов.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Россия Самара

