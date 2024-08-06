Самарские просветители одни из самых активных в ПФО в заявочной кампании на главную просветительскую премию страны

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Самарская область — в лидерах Приволжского федерального округа в заявочной кампании Знание.Премия — 2024. Главная просветительская награда страны собрала уже 2 750 соискателей из всех регионов России и 12 зарубежных государств. Заявки принимаются до 30 сентября. Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг российских регионов, участвующих в проекте. Сбор заявок продолжается.



На награду претендуют 50 просветителей Самарской области — это второе место по Приволжскому федеральному округу. Десятку лидеров по стране на текущий момент составляют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ростовская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан, Челябинская область, Красноярский край, Свердловская область.



«В этом сезоне Знание.Премия мы ввели новую номинацию «За вклад в сохранение семейных ценностей». Уже на экваторе заявочной кампании мы видим, насколько богато и разнообразно семейное просвещение в нашей стране: проводятся семейные фестивали и форумы, профильные смены в лагерях, родительские гостиные, создаются фильмы о династиях, гиды по репродуктивному здоровью и многое другое. Номинация на данный момент входит в тройку самых популярных среди соискателей, что лишний раз подтверждает незыблемость семейных ценностей в России», — сказал первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.



Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.



Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте. Победителя партнерской номинации Движения Первых «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.

Фото: департамент информационной политики СО