Самарские артисты стали героями книги рекордов России

795 артистов на одной сцене - 12 октября в Москве в концертном зале «Москва» был установлен национальный рекорд «Спектакль с наибольшим количеством участников» и официально зафиксирован экспертом Книги рекордов России.

Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России. Герои нашего времени».

Самару представил семейный инструментальный ансамбль «Развернись душа».

В течение 6 месяцев шли кастинги и отборочные туры, проходили онлайн-занятия с режиссерами проекта и творческие сборы. Очные отборочные конкурсы проходили в 10 городах России. Ребята соревновались в вокале, танцах, владении музыкальными инструментами, театральном и цирковом искусстве. Всего в отборочных турах приняли участие почти 15 тысяч детей.

- Уникальный проект объединил талантливых детей и педагогов из 32 городов,- сказала в своей приветственной речи Министр культуры РФ Ольга Любимова, - особенно символично, что премьера проходит в Год защитника отечества и посвящена героям нашего времени – военным, врачам, ученым, спортсменам, тем, кто каждый день проявляет мужество, доброту и силу духа.

Центральные персонажи сюжета этнографического мюзикла – дети, которых пугает современный жестокий мир, и которые ищут героев, способных стать для них не только защитой, но и примером. Мистические помощники – ветры – увлекают их в путешествие по времени и пространству, где им встречаются героические ученые и врачи, великие спортсмены, герои войны из разных периодов российской истории. В музыкальном шоу сплелись сольные и массовые вокальные, танцевальные, театральные номера, элементы исторической реконструкции и цирковой акробатики, масштабные 3D-проекции, световые и пиротехнические эффекты.

Почетными гостями премьеры стали космонавт, герой России Александр Лазуткин, депутат Государственной Думы Мария Дробот, поэт и композитор Александр Галицкий, певцы, участники телепроекта «Голос» Этери Бериашвили, Роман Архипов, Анна Май и другие. Свои приветствия организаторам и участникам премьеры направили политические и общественные деятели.

Увидеть самое масштабное детско-юношеское этнографическое музыкальное представление можно будет в онлайн-трансляции – по опыту прошлых лет, онлайн-аудитория достигает миллиона человек.

Запись трансляции ВК: vk.com/wall-215313788_313673

Фото: Александр Шапунов/минкульт СО