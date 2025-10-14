Я нашел ошибку
Главные новости:
Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Самарские артисты стали героями книги рекордов России
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
Ночью и утром 15 октября в регионе ожидается туман
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 15 по 21 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Самарец пытался дать взятку судебному приставу

400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре

Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
-0.34
EUR 93.92
-0.13
Самарские артисты стали героями книги рекордов России

14 октября 2025 14:56
87
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.

795 артистов на одной сцене - 12 октября в Москве в концертном зале «Москва» был установлен национальный рекорд «Спектакль с наибольшим количеством участников» и официально зафиксирован экспертом Книги рекордов России.

Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России. Герои нашего времени».
Самару представил семейный инструментальный ансамбль «Развернись душа».

В течение 6 месяцев шли кастинги и отборочные туры, проходили онлайн-занятия с режиссерами проекта и творческие сборы. Очные отборочные конкурсы проходили в 10 городах России. Ребята соревновались в вокале, танцах, владении музыкальными инструментами, театральном и цирковом искусстве. Всего в отборочных турах приняли участие почти 15 тысяч детей.

- Уникальный проект объединил талантливых детей и педагогов из 32 городов,- сказала в своей приветственной речи Министр культуры РФ Ольга Любимова, - особенно символично, что премьера проходит в Год защитника отечества и посвящена героям нашего времени – военным, врачам, ученым, спортсменам, тем, кто каждый день проявляет мужество, доброту и силу духа.

Центральные персонажи сюжета этнографического мюзикла – дети, которых пугает современный жестокий мир, и которые ищут героев, способных стать для них не только защитой, но и примером. Мистические помощники – ветры – увлекают их в путешествие по времени и пространству, где им встречаются героические ученые и врачи, великие спортсмены, герои войны из разных периодов российской истории. В музыкальном шоу сплелись сольные и массовые вокальные, танцевальные, театральные номера, элементы исторической реконструкции и цирковой акробатики, масштабные 3D-проекции, световые и пиротехнические эффекты.

Почетными гостями премьеры стали космонавт, герой России Александр Лазуткин, депутат Государственной Думы Мария Дробот, поэт и композитор Александр Галицкий, певцы, участники телепроекта «Голос» Этери Бериашвили, Роман Архипов, Анна Май и другие. Свои приветствия организаторам и участникам премьеры направили политические и общественные деятели.

Увидеть самое масштабное детско-юношеское этнографическое музыкальное представление можно будет в онлайн-трансляции – по опыту прошлых лет, онлайн-аудитория достигает миллиона человек.
Запись трансляции ВК: vk.com/wall-215313788_313673

 

Фото: Александр Шапунов/минкульт СО

 

Теги: Россия Самара

