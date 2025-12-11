Компании жилищно-коммунальной сферы Самары присоединились к акции «Елка желаний»

Сегодня вместе с первым заместителем главы города Самары Михаилом Малыхиным открытки с мечтами юных самарцев сняли руководители и представители компаний жилищно-коммунальной сферы.

Накануне Нового года Михаилу Малыхину предстоит исполнить желание 13-летней Екатерины, которая мечтает о профессиональном наборе для обучения мастерству маникюра. Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов снял с «Елки желаний» открытки Марии и Ярослава, попросивших у Деда Мороза интерактивный глобус и астрономический телескоп.

Компания ООО «СКС» исполнит желание 9-летнего Владислава, попросившего ноутбук для учебы.

Также желания детей исполнят представители компаний ООО «АВС», ООО «Транстрой», ООО «Стройсервис», ООО «ССТ», «Арт -Строй» и ООО «НПФ «XXI ВЕК».

До 29 декабря в рабочие дни (понедельник-четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00) можно прийти в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара (ул. Куйбышева, 44) и снять с елки одну или несколько открыток. Узнать подробную информацию об акции можно по телефонам 8 (846) 332-07-64, 332-24-49.