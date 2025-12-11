Я нашел ошибку
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
Актрисы театра «Грань» прочитают любовные стихи в «ЗИМ Галерее»

144
Актрисы театра «Грань» прочитают любовные стихи в «ЗИМ Галерее»

12 декабря в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» представят поэтическую программу «Такая разная любовь» (18+). Актрисы Драматического театра «Грань» Ярослава Афанасьева, Ольга Гречихина, Алиса Королева и Алина Нашивочникова прочитают прозу, стихи и размышления о любви русских поэтесс ХХ и XXI веков. Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

Как выражали свои чувства и эмоции литераторы Серебряного века? Что думают, как пишут о мимолетных свиданиях и разлуке современные авторы? В программе «Такая разная любовь» прозвучит преимущественно женская поэзия. А поэтессы, как известно, еще опасней, чем поэты. Это странные, страстные женщины, смело и дерзко говорящие о своих переживаниях.

В основу поэтической программы легли произведения, созданные за последнее столетие: от 1920-х до 2020-х. Это сочинения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, а также авторов, не знакомых широкому кругу любителей слова. Гости «ЗИМ Галереи» услышат, как женский взгляд преобразил поэтический язык, соединив глубину чувств с новаторскими формами.

12 декабря 19.00

Вход свободный, но требуется обязательная предварительная запись по ссылке (количество мест ограничено): https://zim-galereya.timepad.ru/event/3718675/

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

В центре внимания
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
525
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
483
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
456
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
559
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
617
