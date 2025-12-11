Актрисы театра «Грань» прочитают любовные стихи в «ЗИМ Галерее»

12 декабря в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» представят поэтическую программу «Такая разная любовь» (18+). Актрисы Драматического театра «Грань» Ярослава Афанасьева, Ольга Гречихина, Алиса Королева и Алина Нашивочникова прочитают прозу, стихи и размышления о любви русских поэтесс ХХ и XXI веков. Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

Как выражали свои чувства и эмоции литераторы Серебряного века? Что думают, как пишут о мимолетных свиданиях и разлуке современные авторы? В программе «Такая разная любовь» прозвучит преимущественно женская поэзия. А поэтессы, как известно, еще опасней, чем поэты. Это странные, страстные женщины, смело и дерзко говорящие о своих переживаниях.

В основу поэтической программы легли произведения, созданные за последнее столетие: от 1920-х до 2020-х. Это сочинения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, а также авторов, не знакомых широкому кругу любителей слова. Гости «ЗИМ Галереи» услышат, как женский взгляд преобразил поэтический язык, соединив глубину чувств с новаторскими формами.

12 декабря 19.00

Вход свободный, но требуется обязательная предварительная запись по ссылке (количество мест ограничено): https://zim-galereya.timepad.ru/event/3718675/

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)