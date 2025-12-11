Долгосрочные сбережения станут доступнее: в Самарской области запустили новый формат по подключению к ПДС

В Самарской области стартовал пилотный проект Минфина России по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры. Теперь жители региона могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом прямо в МФЦ – с помощью консультанта и через портал Госуслуг.

С начала 2024 года жители Самарской области проявили существенный интерес к программе долгосрочных сбережений: более 212 тысяч человек уже оформили договоры, внеся на счета 10,7 миллиардов рублей. Это около 7% от общего числа жителей региона — показатель, который говорит о растущем доверии к финансовым инструментам накопления.

Теперь процесс заключения договоров упростился. Самарская область вошла в число регионов, где Минфин запустил пилотный проект по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры. Инициатива стала возможной после принятия в мае текущего года федерального закона № 124-ФЗ, который позволил заключать такие договоры в электронной форме через портал Госуслуг.

Суть проекта – не просто добавить еще одну услугу в перечень МФЦ, а создать систему поддержки для тех, кто не привык работать с цифровыми сервисами самостоятельно. В 66 офисах МФЦ региона, где работают три и более окна обслуживания, организованы секторы пользовательского сопровождения. Это 83 рабочих места, оборудованных всем необходимым: компьютерами, принтерами, сканерами и доступом к порталу Госуслуг.

Сотрудники центров прошли специальное обучение и теперь могут не только проконсультировать по условиям программы, но и помочь технически – провести через процесс регистрации на портале, заполнить заявление, разобраться с электронной подписью. Фактически, человек приходит в МФЦ и получает полное сопровождение: от разъяснения условий до момента, когда договор заключен.

Это особенно важно для тех, кто хочет воспользоваться программой долгосрочных сбережений, но испытывает трудности с онлайн-сервисами. Теперь не нужно идти в банк или разбираться с порталом самостоятельно – достаточно прийти в ближайший МФЦ, где помогут на каждом этапе.

Пилотный проект продлится до мая 2026 года и покажет, насколько востребован такой формат работы и стоит ли масштабировать его на другие регионы. Пока же жители Самарской области получили дополнительную возможность позаботиться о своем финансовом будущем, не выходя из привычной среды государственных услуг.

Важность участия региона в пилотном проекте отметила заместитель председателя Правительства – министр финансов Самарской области Ольга Собещанская: «Для нас важно, что пилотный проект стартовал именно в Самарской области, это говорит о доверии к нашему опыту работы с населением. Новый формат снимает барьеры: человеку не нужно самостоятельно разбираться в тонкостях программы или осваивать портал Госуслуг – рядом всегда будет консультант. Уверена, это привлечет к программе долгосрочных сбережений новых участников и повысит доверие к ней в целом».