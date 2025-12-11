Долгосрочные сбережения станут доступнее: в Самарской области запустили новый формат по подключению к ПДС

Я нашел ошибку
Главные новости:
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.9
1.09
EUR 91.38
1.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Долгосрочные сбережения станут доступнее: в Самарской области запустили новый формат по подключению к ПДС

236
Долгосрочные сбережения станут доступнее: в Самарской области запустили новый формат по подключению к ПДС

В Самарской области стартовал пилотный проект Минфина России по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры. Теперь жители региона могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом прямо в МФЦ – с помощью консультанта и через портал Госуслуг.

С начала 2024 года жители Самарской области проявили существенный интерес к программе долгосрочных сбережений: более 212 тысяч человек уже оформили договоры, внеся на счета 10,7 миллиардов рублей. Это около 7% от общего числа жителей региона — показатель, который говорит о растущем доверии к финансовым инструментам накопления.

Теперь процесс заключения договоров упростился. Самарская область вошла в число регионов, где Минфин запустил пилотный проект по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры. Инициатива стала возможной после принятия в мае текущего года федерального закона № 124-ФЗ, который позволил заключать такие договоры в электронной форме через портал Госуслуг.

Суть проекта – не просто добавить еще одну услугу в перечень МФЦ, а создать систему поддержки для тех, кто не привык работать с цифровыми сервисами самостоятельно. В 66 офисах МФЦ региона, где работают три и более окна обслуживания, организованы секторы пользовательского сопровождения. Это 83 рабочих места, оборудованных всем необходимым: компьютерами, принтерами, сканерами и доступом к порталу Госуслуг.

Сотрудники центров прошли специальное обучение и теперь могут не только проконсультировать по условиям программы, но и помочь технически – провести через процесс регистрации на портале, заполнить заявление, разобраться с электронной подписью. Фактически, человек приходит в МФЦ и получает полное сопровождение: от разъяснения условий до момента, когда договор заключен.

Это особенно важно для тех, кто хочет воспользоваться программой долгосрочных сбережений, но испытывает трудности с онлайн-сервисами. Теперь не нужно идти в банк или разбираться с порталом самостоятельно – достаточно прийти в ближайший МФЦ, где помогут на каждом этапе.

Пилотный проект продлится до мая 2026 года и покажет, насколько востребован такой формат работы и стоит ли масштабировать его на другие регионы. Пока же жители Самарской области получили дополнительную возможность позаботиться о своем финансовом будущем, не выходя из привычной среды государственных услуг.

Важность участия региона в пилотном проекте отметила заместитель председателя Правительства – министр финансов Самарской области Ольга Собещанская: «Для нас важно, что пилотный проект стартовал именно в Самарской области, это говорит о доверии к нашему опыту работы с населением. Новый формат снимает барьеры: человеку не нужно самостоятельно разбираться в тонкостях программы или осваивать портал Госуслуг – рядом всегда будет консультант. Уверена, это привлечет к программе долгосрочных сбережений новых участников и повысит доверие к ней в целом».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
525
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
483
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
456
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
559
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
617
Весь список