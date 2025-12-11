Билайн запустил выгодный трейд-ин: получите новый IPhone 17 или другой смартфон с выгодой до 50%

Erid 2VSb5yb85vy

Билайн объявил о запуске акции «Выгода в трейд-ин» *. Клиенты могут обновить свой смартфон и сэкономить до 50% от стоимости нового устройства.

Желающие обменять своё устройство в Билайне смогут не только вычесть выкупную стоимость их старого смартфона при покупке нового, но и получить дополнительную скидку до 15 000 рублей при выборе моделей, участвующих в акции. Таким образом, покупка нового смартфона может стать значительно дешевле обычной, а совокупная выгода — заметно выше стандартного трейд-ин.

Акция действует на устройства различных брендов, что делает её доступной для широкого круга клиентов. Одно из самых привлекательных предложений — iPhone 17 Pro 256 Гб. Это флагман нового поколения с мощным процессором, улучшенной системой камер и увеличенной автономностью. Он сочетает высокую производительность, премиальный дизайн и передовые технологии.

Механика участия проста и прозрачна. Достаточно прийти в офис Билайна с паспортом: специалист проверит устройство, оценит его технические параметры и сразу назовет точную стоимость. Процедура занимает около 15 минут, и даже если клиент решит отказаться от обмена, оценка остаётся полностью бесплатной. После проверки можно сразу выбрать новый смартфон — процесс сдачи старого и покупки нового происходит одновременно.

Билайн принимает устройства разных брендов, от популярных до бюджетных, что делает участие в акции максимально гибким. Акция действует в офисах Билайна с 1 декабря 2025 года по 29 января 2026 года или до окончания акционных товаров. В ней могут принять участие физические лица**, достигшие возраста 18 лет.

Полные условия, список принимаемых устройств и критерии оценки доступны на сайте Билайна в разделе трейд-ин .

Трейд-ин — сдача бывшего в употреблении абонентского устройства в офис и использование его выкупной цены в качестве выгоды (скидки) на покупку нового устройства по акции).

* Акция действует в офисах продаж Билайн в РФ (кроме г. Калининграда и Калининградской области).

** Согласно внутренним правилам и требованиям партнёров к оформлению услуги «Трейд-ин», стороной Договора купли-продажи бывшего в употреблении устройства, приобретаемого партнёром ООО «Белмонт Трейдинг Восток», могут являться только граждане РФ.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

