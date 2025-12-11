Я нашел ошибку
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Билайн запустил выгодный трейд-ин: получите новый IPhone 17 или другой смартфон с выгодой до 50%

162
Билайн запустил выгодный трейд-ин: получите новый IPhone 17 или другой смартфон с выгодой до 50%

Erid 2VSb5yb85vy

Билайн объявил о запуске акции «Выгода в трейд-ин»*. Клиенты могут обновить свой смартфон и сэкономить до 50% от стоимости нового устройства.

Желающие обменять своё устройство в Билайне смогут не только вычесть выкупную стоимость их старого смартфона при покупке нового, но и получить дополнительную скидку до 15 000 рублей при выборе моделей, участвующих в акции. Таким образом, покупка нового смартфона может стать значительно дешевле обычной, а совокупная выгода — заметно выше стандартного трейд-ин.

Акция действует на устройства различных брендов, что делает её доступной для широкого круга клиентов. Одно из самых привлекательных предложений — iPhone 17 Pro 256 Гб. Это флагман нового поколения с мощным процессором, улучшенной системой камер и увеличенной автономностью. Он сочетает высокую производительность, премиальный дизайн и передовые технологии.

Механика участия проста и прозрачна. Достаточно прийти в офис Билайна с паспортом: специалист проверит устройство, оценит его технические параметры и сразу назовет точную стоимость. Процедура занимает около 15 минут, и даже если клиент решит отказаться от обмена, оценка остаётся полностью бесплатной. После проверки можно сразу выбрать новый смартфон — процесс сдачи старого и покупки нового происходит одновременно.

Билайн принимает устройства разных брендов, от популярных до бюджетных, что делает участие в акции максимально гибким. Акция действует в офисах Билайна с 1 декабря 2025 года по 29 января 2026 года или до окончания акционных товаров. В ней могут принять участие физические лица**, достигшие возраста 18 лет.

Полные условия, список принимаемых устройств и критерии оценки доступны на сайте Билайна в разделе трейд-ин.

Трейд-ин — сдача бывшего в употреблении абонентского устройства в офис и использование его выкупной цены в качестве выгоды (скидки) на покупку нового устройства по акции).

* Акция действует в офисах продаж Билайн в РФ (кроме г. Калининграда и Калининградской области).

** Согласно внутренним правилам и требованиям партнёров к оформлению услуги «Трейд-ин», стороной Договора купли-продажи бывшего в употреблении устройства, приобретаемого партнёром ООО «Белмонт Трейдинг Восток», могут являться только граждане РФ.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Источник фото  – Билайн.

В центре внимания
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
525
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
483
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
456
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
559
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
617
