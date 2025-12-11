В Госдуме анонсировали новое основание для увольнения иностранного работника с марта

В России с 1 марта следующего года работодатели получат право расторгнуть трудовой договор с иностранным работником на основании региональных нормативных правовых актов. Об этом 11 декабря рассказал депутат Госдумы Игорь Антропенко, партия «Единая Россия».

«Региональные акты будут официально считаться основанием для расторжения трудового договора с 1 марта 2026 года. Если работодателю необходимо сократить численность иностранных работников, то он сможет расторгнуть трудовой договор в соответствии с нормативными правовыми актами регионального уровня», — приводит его слова «РИА Новости».

Парламентарий подчеркнул, что до подписания соответствующего закона президентом РФ Владимиром Путиным региональные ограничения на численность работников не входили в перечень оснований для увольнения иностранца или лица без гражданства, пишут "Известия".