В Самаре провели тест-драйв обновленной системы доступа к градостроительной документации

В Самаре 10 декабря 2025 года провели тест-драйв обновленной системы доступа к градостроительной документации. Речь идет о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) – портале, которым могут воспользоваться как специалисты различных ведомств, инвестиционных и строительных компаний, так и граждане, пишет СитиТраффик.

Как отметили в профильном министерстве, внедрение новой градостроительной политики в регионе требовало модернизации и развития уже существующих систем.

По поручению губернатора Самарской области министерством был запущен процесс "перезагрузки" информационной системы отрасли.

После обновления системы фонд данных превысил 100 тысяч документов. Активность пользователей выросла в 5–6 раз.

Были загружены векторные модели: 100 % региональных документов, около 70 % муниципальных ПЗЗ и генпланов.

Также появился новый функционал, позволяющий находить земельные участки по параметрам, автоматизированная подготовка "базового" градплана.

В системе на карте можно найти информацию о стройках в Самарской области, добавлены данные об объектах социальной инфраструктуры.

Появился раздел с новостями. Есть возможность провести аналитическую работу. Например, получить отчет о градостроительном потенциале земельного участка.

Также с помощью ГИСОГД можно исследовать динамику развития региона и прогнозировать потенциал конкретного земельного участка.

Эта система обеспечит базу для ускорения выдачи градостроительной документации и большей прозрачности для граждан и инвесторов, сообщили в пресс-службе минградстроя.

Портал доступен на любых устройствах; компьютерах, планшетах, смартфонах по ССЫЛКЕ.