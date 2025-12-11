Я нашел ошибку
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
В Самаре провели тест-драйв обновленной системы доступа к градостроительной документации

168
В Самаре провели тест-драйв обновленной системы доступа к градостроительной документации

В Самаре 10 декабря 2025 года провели тест-драйв обновленной системы доступа к градостроительной документации. Речь идет о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) – портале, которым могут воспользоваться как специалисты различных ведомств, инвестиционных и строительных компаний, так и граждане, пишет СитиТраффик.

Как отметили в профильном министерстве, внедрение новой градостроительной политики в регионе требовало модернизации и развития уже существующих систем. 

По поручению губернатора Самарской области министерством был запущен процесс "перезагрузки" информационной системы отрасли. 

После обновления системы фонд данных превысил 100 тысяч документов. Активность пользователей выросла в 5–6 раз. 

Были загружены векторные модели: 100 % региональных документов, около 70 % муниципальных ПЗЗ и генпланов.

Также появился новый функционал, позволяющий находить земельные участки по параметрам, автоматизированная подготовка "базового" градплана.

В системе на карте можно найти информацию о стройках в Самарской области, добавлены данные об объектах социальной инфраструктуры. 

Появился раздел с новостями. Есть возможность провести аналитическую работу. Например, получить отчет о градостроительном потенциале земельного участка.

Также с помощью  ГИСОГД можно исследовать динамику развития региона и прогнозировать потенциал конкретного земельного участка.

Эта система обеспечит базу для ускорения выдачи градостроительной документации и большей прозрачности для граждан и инвесторов, сообщили в пресс-службе минградстроя.

Портал доступен на любых устройствах; компьютерах, планшетах, смартфонах по ССЫЛКЕ.

В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
525
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
483
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
456
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
559
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
617
