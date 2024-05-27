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ПГУТИ был презентован на площадке Общества «Знание» на выставке “Россия”

27 мая 2024 16:12
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Аудитории была показана видео-презентация ПГУТИ, а также презентация о самых ярких и значительных достижениях вуза.

В пятницу в лектории Российского общества «Знание» в павильоне №57 на Международной выставке-форуме “Россия” прошел День открытых дверей вузов Приволжского федерального округа. Площадка главной просветительской организации страны стала местом встречи сразу для 13 университетов округа. Представители вузов рассказали о своих достижениях и научных исследованиях.

Дни открытых дверей вузов на Выставке “Россия” организованы Минобрнауки России совместно с Российским обществом «Знание».

«Дни открытых дверей на главной выставочной площадке страны – это уникальная возможность для вузов всех регионов выйти на широкую аудиторию и рассказать о тех возможностях, которые созданы в высшей школе по всей России. Перспективы профессионального развития, научные разработки, молодежные проекты – на стендах университетов представлено все многообразие университетской жизни. Программа выстроена таким образом, что абитуриенты, родители, любой заинтересованный посетитель выставки может не только получить всю необходимую информацию о вузе, но и почувствовать себя в роли студента, приняв участие в разнообразных активностях», - отметила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

ПФО на Выставке “Россия” представили следующие вузы: Башкирский государственный медицинский университет, Нижегородский государственных технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Волжский государственный университет водного транспорта, Приволжский исследовательский медицинский университет, Поволжский государственный технологический университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Марийский государственный университет, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова и Казанский государственный энергетический университет.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ, Самарская область) представил проректор по проектной деятельности и цифровому развитию Николай Балыков.

Аудитории была показана видео-презентация ПГУТИ, а также презентация о самых ярких и значительных достижениях вуза. Далее гостей площадки познакомили с ежегодным форумом «Кадры для цифровой экономики», с фиджитал спортом, как самым современным видом спорта, который активно развивается в ПГУТИ, а также были представлены два творческих номера, отражающих всю палитру талантов студентов  ПГУТИ – от авангардной хореографической постановки до классики – песни Владимира Высоцкого.

«Лекторий Российского общества «Знание» на Выставке “Россия” работает уже более полугода. За это время он стал не просто площадкой, где у ребят есть шанс встретиться и пообщаться с выдающимися людьми, это место для демонстрации и обсуждений достижений нашей страны. Система образования в России – тоже повод для нашей гордости: сегодня в вузах готовят не только отличных специалистов, но и создают все условия, чтобы молодые люди имели хорошую почву для старта карьеры и стремились развиваться в научной сфере. Именно поэтому мы очень рады, что наш лекторий стал площадкой для проведения дней самых разных вузов России. Мы как главная просветительская организация страны очень заинтересованы в популяризации науки и образования и всегда открыты к такому сотрудничеству и взаимодействию», – отметила заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по развитию Ирина Карих.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Москва Россия Самара

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