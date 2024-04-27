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На выставке «Россия» спортивные семьи 63 региона поделятся опытом как воспитать будущих олимпийцев

27 апреля 2024 14:34
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29 апреля в Москве на Международной выставке-форум «Россия» стартует отраслевая неделя министерства спорта Самарской области.

29 апреля в Москве на Международной выставке-форум «Россия» стартует отраслевая неделя министерства спорта Самарской области. Она продлится до 5 мая включительно и будет посвящена Году семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

В этот период на стенде 63 региона в павильоне №75 ВДНХ для жителей и гостей столицы запланирована насыщенная спортивная программа с участием ведущих спортсменов страны и спортивных семей губернии.

Участники олимпийских игр, многократные чемпионы международных и всероссийских турниров поделятся с гостями выставки своими секретами успехами, проведут фото и автограф-сессии, а также разыграют подарки от самарского бренда «СпортКоманда63» и топовых спортивных клубов Самарской области. А также каждый сможет принять участие в спортивном тестировании, тематических викторинах и активностях регионального Центра ГТО.

Программа мероприятий:

29 апреля (понедельник)

11:00 Спортивное экспресс-тестирование на предрасположенность к видам спорта.

14:00 Прямая трансляция футбольного матча со стадиона «Солидарность Самара Арена». «Крылья Советов» на своем поле принимают ФК «Краснодар».

16:00 Амбассадоры 63 региона, фигуристы Егор Базин и Елизавета Худайбердиева. Одна из сильнейших танцевальных пар России расскажет о своих спортивных достижениях и увлечениях. Автограф-сессия.

30 апреля (вторник)

11:00 Год семьи: трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по современному пятиборью Илья Фролов вместе со своей семьей поделится опытом, как детям привить любовь к спорту. Автограф-сессия.

14:00 Спортивный комментатор Андрей Миронов проведет спортивную викторину на знание самарского спорта. Розыгрыш призов самарского бренда «СпортКоманда63».

17:00 Год семьи: призер чемпионата мира, многократный чемпион России по плаванию Александр Кудашев со своей семьей поделится опытом, как нужно поддерживать своих детей в спортивных начинаниях. Автограф-сессия.

1 мая (среда)

12:00 Спортивное экспресс-тестирование на предрасположенность к видам спорта.

16:00 Спортивный комментатор Андрей Миронов проведет спортивную викторину на знание самарского спорта. Розыгрыш призов самарского бренда «СпортКоманда63».

2 мая (четверг)

11:00 Антидопинг: заслуженный мастер спорта Илья Фролов на собственном примере поделится опытом, как уберечься от непреднамеренных нарушений антидопинговых правил. Автограф-сессия.

14:00 Викторина и мастер-классы регионального управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Розыгрыш сувенирной продукции.

17:30 Презентация документально-художественного фильма «Под двумя небесами» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, амбассадора Самарской области Марии Киселевой. Автограф-сессия.

3 мая (пятница)

11:00 Викторина и мастер-классы регионального управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Розыгрыш сувенирной продукции.

4 мая (суббота)

11:00 Викторина и мастер-классы регионального управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Розыгрыш сувенирной продукции.

15:00 Год семьи: Капитан ВК «Нова», чемпион страны, обладатель Кубка ЕКВ и Кубка России Владимир Съемщиков вместе со своей семьей поделится опытом, как провести незабываемый семейный спортивный день. Автограф-сессия.

18:00 Прямая трансляция футбольного матча ФК «Оренбург» - ПФК «Крылья Советов».

5 мая (воскресенье)

10:00 Спортивное экспресс-тестирование на предрасположенность к видам спорта.

15:00 Викторина и мастер-классы регионального управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Розыгрыш сувенирной продукции.

 

Фото:   Департамент информационной политики СО

 

Теги: Москва Россия Самара

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