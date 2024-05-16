Успехи Самарской области в развитии здравоохранения отметили на федеральном уровне

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В четверг, 16 мая, на международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ в рамках Недели технологического лидерства прошел тематический день, посвященный здоровьесберегающим технологиям. Состоялась пленарная сессия по теме «Технологическое лидерство: современные технологии сбережения здоровья» с участием членов Правительства РФ, представителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей ведущих научных учреждений, вузов, предприятий.

Эксперты обсудили предложения по наполнению нового национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», разработка которого ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Региональный аспект развития инновационных технологий в медицине представил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Демографические тренды последних лет формируют новые вызовы для здравоохранения, отметила заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. «Рост продолжительности жизни стал стимулом для развития передовых направлений медицинской науки, без которых невозможно достижение национальной цели, поставленной Президентом в Указе от 7 мая — сохранение населения и укрепление его здоровья», — сказала Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что новый нацпроект объединит и скоординирует все виды исследований и разработок в медицине, сконцентрируется на прорывных технологиях. «Мы уже видим на практике достижения, которые внедрены в клиническую практику», - отметила Татьяна Голикова.

Новый национальный проект будет состоять из пяти федеральных проектов — «Медицинская наука — новые технологии для человека», «Персональные медицинские помощники», «Биомедицинские технологии будущего для активного долголетия и здорового старения», «Новые медицинские технологии для укрепления здоровья и профилактики заболеваний» и «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов». Технологии должны подтолкнуть движение к национальной цели – достижению продолжительности жизни 78 лет, отметил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Новый проект технологий сбережения здоровья, который охватывает все крупнейшие мировые тренды развития здравоохранения, одновременно с этим направлен на разработку новой медицинской продукции, индивидуализацию питания и многих других подходов», - подчеркнул Министр. Большую роль в интеграции технологий играет регуляторная среда — она позволяет ускорить их внедрение.

Как сообщила заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева, для обеспечения доступности безопасных и качественных лекарств в Российской Федерации сейчас работает порядка 3400 производителей медизделий и более 500 лицензиатов-производителей лекарственных средств. Показатели отечественной медицинской и фармацевтической промышленности растут. «На сегодня сформирована сильная производственная база, российские производители уже обладают компетенциями не только воспроизводить и замещать импортную продукцию, но и внедрять собственные разработки. Безусловно, большой вклад в такие успехи промышленности внесли системные меры государственной поддержки», – отметила она.

Замминистра обозначила основные направления для приложения усилий: «Сейчас, когда мы наработали необходимые компетенции, когда мы уже модернизировали производство, нам нужно делать акцент на углубление локализации, для того чтобы обеспечить сырьевую независимость производителей, и, конечно, сфокусироваться на собственных разработках».

Об опыте Самарской области в части развития передовых медицинских технологий и производства медицинской продукции рассказал глава региона Дмитрий Азаров. Он поблагодарил федеральных коллег за помощь и внимание к региону: «Под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой сформирована профессиональная команда, которая успешно справляется с главной задачей, которую определил Президент - сбережение народа России. Огромное спасибо коллегам за помощь в укреплении региональных систем здравоохранения. Это для нашего региона является, вне всякого сомнения, задачей приоритетной».

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», региональным программам в Самарской области удалось существенно модернизировать материальную базу системы здравоохранения. Так, за последние годы в области был построен 151 медицинский объект - ФАПы и ОВОПы, новые больницы и поликлиники, капитально отремонтировано 425 подразделений лечебных учреждений, закуплено 15860 единиц оборудования. Полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, обновлен и продолжает пополняться автопарк служб неотложной медицинской помощи при поликлиниках региона – для этого суммарно было закуплено почти 1000 автомобилей.

Все это заложило основу для успешного внедрения инновационных технологий. «Самарская область гордится своими инновационными решениями в сфере медицины. Здесь наш регион - один из драйверов на уровне страны. Ключевым разработчиком инновационных, в том числе цифровых, технологий на территории региона является Самарский государственный медуниверситет. Он не просто разрабатывает, но и производит инновационные продукты», - отметил Дмитрий Азаров.

С 2022 года СамГМУ удвоил выпуск серийной продукции. В целом за 5 лет прошло более 80 тысяч продаж разработок университета. В настоящий момент в портфеле вуза находится более 70 продуктовых решений, реализуемых во всех регионах России и 15 странах мира. Серьезную поддержку вузу оказывает Правительство области.

«Мы софинансируем программы академического лидерства «Приоритет 2030», Передовую инженерную школу, - подчеркнул губернатор. - Выделяем средства и на проведение ремонта, помогаем университету, понимая, какую отдачу это дает для региона в целом. Выделяем квоты на трансплантацию органов и, конечно, проводим целевое обучение. Подспорьем для научных разработок являются и гранты, которые Правительство региона ежегодно предоставляет научным коллективам».

Дмитрий Азаров добавил: еще одно важное для Самарской области и перспективное для страны направление – это производство лекарственных средств. По этому направлению индекс промышленного производства в регионе за прошлый год составил 110%, за первый квартал текущего года - почти 121%.

Самарская область также является пилотным регионом по внедрению беспилотной авиации на службу медицине. Это не только доставка лекарств, но и, к примеру, мониторинг аварийных участков автомобильных трасс, что позволяет немедленно реагировать на ДТП в целях оказания медицинской помощи.

«Все это стало возможным благодаря нашей внимательной работе с инвесторами, - подчеркнул глава региона. - И хочу инвесторов еще раз пригласить к сотрудничеству. У нас есть особые экономические зоны, индустриальные парки. Есть все для того, чтобы успешно реализовывать проекты на территории нашего региона».

Достижения в сфере разработок для системы здравоохранения ранее сегодня были представлены Министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и руководителям федеральных ведомств. Заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос подчеркнула, что положительные наработки субъектов должны быть взяты на вооружение. «Мы сегодня видели прекрасный опыт Самарской области, - отметила она. - Успехов Самарской земле и активного развития, а мы на федеральном уровне, безусловно, все это будем поддерживать».

В ходе дискуссии начальник отдела коммерциализации разработок Центра трансфера медицинских технологий ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Ольга Елизарова отметила впечатляющие цифры по количеству проектов медицинских изделий в СамГМУ и поинтересовалась секретом такого успеха.

Михаил Мурашко, отвечая на этот вопрос, рассказал, что университет выбрал путь постепенного набора компетенций. На начальном этапе это была обработка, в том числе цифровая, изображений, 3D-моделирование, приборы для образования. Затем имеющиеся компетенции позволили создавать изделия для реабилитации. В дальнейшем университет начал индивидуальное изготовление имплантируемых медицинских изделий – и здесь подключилась федеральная поддержка. Сегодня, по словам главы Минздрава РФ, университет обладает и компетенциями, и финансовыми возможностями для самостоятельной разработки новых продуктов.

«Самарская область – это такой мощный промышленный регион, который позволяет иметь и специалистов, и финансовую поддержку, - сказал Михаил Мурашко. – Самарская область действительно движется мощно. Я был на заводе в Тольятти и видел, как поставлена система менеджмента качества - это уникальная вещь. Это недешевый процесс, но он дает результат. Самарская область в этом преуспевает. Поручение Президента, кстати, говорит о том, чтобы в здравоохранение это тоже внедрялось».

Дмитрий Азаров, в свою очередь, добавил, что одним из слагаемых успеха является энергичная команда профессионалов. «Университет показывает отдачу. Это не только подготовка кадров, новые технологии, но и производство готовой продукции, - подчеркнул губернатор. - Мы всемерно поддерживаем университет и все его заявки. Наша система здравоохранения первой приобретает новые разработки производственных компаний медицинского университета. Это дает возможность их обкатать, в дальнейшем внедрить и уже готовый продукт представлять регионам страны и за рубежом».

Главное же, подчеркнул Дмитрий Азаров, это объединение усилий федеральных Министерства здравоохранения, Министерства науки и высшего образования и региональной власти.

Успешные результаты такого взаимодействия также отметил глава Минздрава РФ. «Комбинация «вуз - регион» важна в том, что отработка новых организационных, технологических подходов, апробация нового оборудования, конечно же, начинается внутри региона. А дальше, когда мы видим успехи, то масштабируем уже и на всю страну. В частности, реабилитационное оборудование, которое производится сегодня в Самаре и впервые было внедрено в самарских учреждениях, сегодня уже в более чем в 65 регионах страны представлено в реабилитационных отделениях. Это колоссальный успех», - сказал Министр.

Он привел в качестве примера также разработку оборудования для нейрохирургических операционных. «Более 1700 единиц уже поставлено в медицинские организации - в операционные. Сейчас совместно с федеральными центрами, занимающимися хирургией, Самарский университет разрабатывает и планирует внедрить новые технологии - по усовершенствованию уже имеющихся. Поэтому вот эта комбинация «вуз – регион» и в целом поддержка федеральная и региональная дают такие, на мой взгляд, хорошие результаты. Все это здоровьесбережение, народосбережение», - заключил Михаил Мурашко.

Фото: Андрей Савельев