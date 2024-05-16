Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежедневно с 18 по 24 мая 2023 года жители и гости Самарской области смогут отправиться с речного вокзала Самары в Ширяево в 10.00 и в 16.00.
Появилось первое весеннее расписание скоростных пассажирских судов «Валдай 45-Р»
Министр здравоохранения РФ высоко оценил уровень развития медицинских технологий в Самарской области.
Успехи Самарской области в развитии здравоохранения отметили на федеральном уровне
Напомнив полицейским, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.
Медики Исаклинской ЦРБ провели практическое занятие с полицейскими
Направленное на предупреждение детского дорожного травматизма.
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели профилактическое мероприятие с детьми
В рамках встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия, а также обсудили план совместных выездов в учреждения УИС области.
Начальник УФСИН и Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
В Самаре задержан мужчина, убивший в пьяной драке знакомого
В результате ДТП на Южном шоссе пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний.
В Самаре организована доследственная проверка по факту ДТП с участием маршрутного автобуса и 5-ти легковых автомобилей
Выставка продлится до 30 августа 2024 года.
«Русский язык от А до Я»: в СОУНБ открылась выставка ко Дню славянской письменности и культуры
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.1
EUR 98.83
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Успехи Самарской области в развитии здравоохранения отметили на федеральном уровне

16 мая 2024 20:26
117
Министр здравоохранения РФ высоко оценил уровень развития медицинских технологий в Самарской области.

В четверг, 16 мая, на международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ в рамках Недели технологического лидерства прошел тематический день, посвященный здоровьесберегающим технологиям. Состоялась пленарная сессия по теме «Технологическое лидерство: современные технологии сбережения здоровья» с участием членов Правительства РФ, представителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей ведущих научных учреждений, вузов, предприятий.

Эксперты обсудили предложения по наполнению нового национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», разработка которого ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Региональный аспект развития инновационных технологий в медицине представил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Демографические тренды последних лет формируют новые вызовы для здравоохранения, отметила заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. «Рост продолжительности жизни стал стимулом для развития передовых направлений медицинской науки, без которых невозможно достижение национальной цели, поставленной Президентом в Указе от 7 мая — сохранение населения и укрепление его здоровья», — сказала Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что новый нацпроект объединит и скоординирует все виды исследований и разработок в медицине, сконцентрируется на прорывных технологиях. «Мы уже видим на практике достижения, которые внедрены в клиническую практику», - отметила Татьяна Голикова. 

Новый национальный проект будет состоять из пяти федеральных проектов — «Медицинская наука — новые технологии для человека», «Персональные медицинские помощники», «Биомедицинские технологии будущего для активного долголетия и здорового старения», «Новые медицинские технологии для укрепления здоровья и профилактики заболеваний» и «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов». Технологии должны подтолкнуть движение к национальной цели – достижению продолжительности жизни 78 лет, отметил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Новый проект технологий сбережения здоровья, который охватывает все крупнейшие мировые тренды развития здравоохранения, одновременно с этим направлен на разработку новой медицинской продукции, индивидуализацию питания и многих других подходов», - подчеркнул Министр. Большую роль в интеграции технологий играет регуляторная среда — она позволяет ускорить их внедрение.

Как сообщила заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева, для обеспечения доступности безопасных и качественных лекарств в Российской Федерации сейчас работает порядка 3400 производителей медизделий и более 500 лицензиатов-производителей лекарственных средств. Показатели отечественной медицинской и фармацевтической промышленности растут. «На сегодня сформирована сильная производственная база, российские производители уже обладают компетенциями не только воспроизводить и замещать импортную продукцию, но и внедрять собственные разработки. Безусловно, большой вклад в такие успехи промышленности внесли системные меры государственной поддержки», – отметила она.

Замминистра обозначила основные направления для приложения усилий: «Сейчас, когда мы наработали необходимые компетенции, когда мы уже модернизировали производство, нам нужно делать акцент на углубление локализации, для того чтобы обеспечить сырьевую независимость производителей, и, конечно, сфокусироваться на собственных разработках».

Об опыте Самарской области в части развития передовых медицинских технологий и производства медицинской продукции рассказал глава региона Дмитрий Азаров. Он поблагодарил федеральных коллег за помощь и внимание к региону: «Под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой сформирована профессиональная команда, которая успешно справляется с главной задачей, которую определил Президент - сбережение народа России. Огромное спасибо коллегам за помощь в укреплении региональных систем здравоохранения. Это для нашего региона является, вне всякого сомнения, задачей приоритетной».

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», региональным программам в Самарской области удалось существенно модернизировать материальную базу системы здравоохранения. Так, за последние годы в области был построен 151 медицинский объект - ФАПы и ОВОПы, новые больницы и поликлиники, капитально отремонтировано 425 подразделений лечебных учреждений, закуплено 15860 единиц оборудования. Полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, обновлен и продолжает пополняться автопарк служб неотложной медицинской помощи при поликлиниках региона – для этого суммарно было закуплено почти 1000 автомобилей.

Все это заложило основу для успешного внедрения инновационных технологий. «Самарская область гордится своими инновационными решениями в сфере медицины. Здесь наш регион - один из драйверов на уровне страны. Ключевым разработчиком инновационных, в том числе цифровых, технологий на территории региона является Самарский государственный медуниверситет. Он не просто разрабатывает, но и производит инновационные продукты», - отметил Дмитрий Азаров.

С 2022 года СамГМУ удвоил выпуск серийной продукции. В целом за 5 лет прошло более 80 тысяч продаж разработок университета. В настоящий момент в портфеле вуза находится более 70 продуктовых решений, реализуемых во всех регионах России и 15 странах мира. Серьезную поддержку вузу оказывает Правительство области.

«Мы софинансируем программы академического лидерства «Приоритет 2030», Передовую инженерную школу, - подчеркнул губернатор. - Выделяем средства и на проведение ремонта, помогаем университету, понимая, какую отдачу это дает для региона в целом. Выделяем квоты на трансплантацию органов и, конечно, проводим целевое обучение. Подспорьем для научных разработок являются и гранты, которые Правительство региона ежегодно предоставляет научным коллективам».

Дмитрий Азаров добавил: еще одно важное для Самарской области и перспективное для страны направление – это производство лекарственных средств. По этому направлению индекс промышленного производства в регионе за прошлый год составил 110%, за первый квартал текущего года - почти 121%.

Самарская область также является пилотным регионом по внедрению беспилотной авиации на службу медицине. Это не только доставка лекарств, но и, к примеру, мониторинг аварийных участков автомобильных трасс, что позволяет немедленно реагировать на ДТП в целях оказания медицинской помощи.

«Все это стало возможным благодаря нашей внимательной работе с инвесторами, - подчеркнул глава региона. - И хочу инвесторов еще раз пригласить к сотрудничеству. У нас есть особые экономические зоны, индустриальные парки. Есть все для того, чтобы успешно реализовывать проекты на территории нашего региона».

Достижения в сфере разработок для системы здравоохранения ранее сегодня были представлены Министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и руководителям федеральных ведомств. Заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос подчеркнула, что положительные наработки субъектов должны быть взяты на вооружение. «Мы сегодня видели прекрасный опыт Самарской области, - отметила она. - Успехов Самарской земле и активного развития, а мы на федеральном уровне, безусловно, все это будем поддерживать».

В ходе дискуссии начальник отдела коммерциализации разработок Центра трансфера медицинских технологий ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Ольга Елизарова отметила впечатляющие цифры по количеству проектов медицинских изделий в СамГМУ и поинтересовалась секретом такого успеха.

Михаил Мурашко, отвечая на этот вопрос, рассказал, что университет выбрал путь постепенного набора компетенций. На начальном этапе это была обработка, в том числе цифровая, изображений, 3D-моделирование, приборы для образования. Затем имеющиеся компетенции позволили создавать изделия для реабилитации. В дальнейшем университет начал индивидуальное изготовление имплантируемых медицинских изделий – и здесь подключилась федеральная поддержка. Сегодня, по словам главы Минздрава РФ, университет обладает и компетенциями, и финансовыми возможностями для самостоятельной разработки новых продуктов.  

«Самарская область – это такой мощный промышленный регион, который позволяет иметь и специалистов, и финансовую поддержку, - сказал Михаил Мурашко. – Самарская область действительно движется мощно. Я был на заводе в Тольятти и видел, как поставлена система менеджмента качества - это уникальная вещь. Это недешевый процесс, но он дает результат. Самарская область в этом преуспевает. Поручение Президента, кстати, говорит о том, чтобы в здравоохранение это тоже внедрялось». 

Дмитрий Азаров, в свою очередь, добавил, что одним из слагаемых успеха является энергичная команда профессионалов. «Университет показывает отдачу.  Это не только подготовка кадров, новые технологии, но и производство готовой продукции, - подчеркнул губернатор. - Мы всемерно поддерживаем университет и все его заявки. Наша система здравоохранения первой приобретает новые разработки производственных компаний медицинского университета. Это дает возможность их обкатать, в дальнейшем внедрить и уже готовый продукт представлять регионам страны и за рубежом». 

Главное же, подчеркнул Дмитрий Азаров, это объединение усилий федеральных Министерства здравоохранения, Министерства науки и высшего образования и региональной власти. 

Успешные результаты такого взаимодействия также отметил глава Минздрава РФ. «Комбинация «вуз - регион» важна в том, что отработка новых организационных, технологических подходов, апробация нового оборудования, конечно же, начинается внутри региона. А дальше, когда мы видим успехи, то масштабируем уже и на всю страну. В частности, реабилитационное оборудование, которое производится сегодня в Самаре и впервые было внедрено в самарских учреждениях, сегодня уже в более чем в 65 регионах страны представлено в реабилитационных отделениях. Это колоссальный успех», - сказал Министр.

Он привел в качестве примера также разработку оборудования для нейрохирургических операционных. «Более 1700 единиц уже поставлено в медицинские организации - в операционные. Сейчас совместно с федеральными центрами, занимающимися хирургией, Самарский университет разрабатывает и планирует внедрить новые технологии - по усовершенствованию уже имеющихся. Поэтому вот эта комбинация «вуз – регион» и в целом поддержка федеральная и региональная дают такие, на мой взгляд, хорошие результаты. Все это здоровьесбережение, народосбережение», - заключил Михаил Мурашко.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Москва Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всего же с момента открытия Международную выставку-форум "Россия" посетили 257 тысяч детей в составе организованных детских групп.
27 апреля 2024, 14:48
Более 3,5 тысяч детей из Самарской области в составе организованных групп побывали на Выставке "Россия"
Всего же с момента открытия Международную выставку-форум "Россия" посетили 257 тысяч детей в составе организованных детских групп. Общество
1133
29 апреля в Москве на Международной выставке-форум «Россия» стартует отраслевая неделя министерства спорта Самарской области.
27 апреля 2024, 14:34
На выставке «Россия» спортивные семьи 63 региона поделятся опытом как воспитать будущих олимпийцев
29 апреля в Москве на Международной выставке-форум «Россия» стартует отраслевая неделя министерства спорта Самарской области. Общество
1061
Стенд Самарской области в рамках рабочего визита посетили  министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и ректор СамГМУ Александр Колсанов.
22 апреля 2024, 19:59
В неделе здоровья на  выставке «Россия» приняли участие специалисты  отрасли Самарской области
Стенд Самарской области в рамках рабочего визита посетили  министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и ректор СамГМУ Александр Колсанов. Общество
637
Здравоохранение
Министр здравоохранения РФ высоко оценил уровень развития медицинских технологий в Самарской области.
16 мая 2024  20:26
Успехи Самарской области в развитии здравоохранения отметили на федеральном уровне
117
Самарские врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.
16 мая 2024  14:15
 Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска
234
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
16 мая 2024  14:03
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
238
Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило
16 мая 2024  13:44
Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило
226
В Самарской области растет спрос на акушерок
16 мая 2024  09:29
В Самарской области растет спрос на акушерок
198
Дачникам дали советы по содержимому аптечки
16 мая 2024  09:08
Дачникам дали советы по содержимому аптечки
221
Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра.
15 мая 2024  17:25
Самарский врач-терапевт рассказала о важности диспансерного наблюдения при артериальной гипертензии
430
15 мая 2024  12:06
В Самарскую область поставлены новые партии вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита
258
Студент СамГМУ разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями
15 мая 2024  11:00
Студент СамГМУ разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями
305
В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей
14 мая 2024  21:59
В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей
431
Весь список
В центре внимания
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
202
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
354
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
319
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
845
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
575
Весь список