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Более 3,5 тысяч детей из Самарской области в составе организованных групп побывали на Выставке "Россия"

27 апреля 2024 14:48
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Всего же с момента открытия Международную выставку-форум "Россия" посетили 257 тысяч детей в составе организованных детских групп.

На выставке "Россия" побывали уже более 3,5 тысяч детей из Самарской области. Всего же с момента открытия Международную выставку-форум "Россия" посетили 257 тысяч детей в составе организованных детских групп. Чуть менее половины из них, 122 тысячи человек, прибыли в группах, сформированных регионами России в сотрудничестве с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

Еще 135 тысяч юных россиян побывали на Выставке в составе детских групп из различных учреждений — детсадов, школ, лагерей и творческих училищ. Особое внимание было уделено приему детей из новых регионов страны — за прошедшие месяцы площадку Выставки посетили более 5200 человек из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Три тысячи из них прибыли по линии «Движения Первых», 1700 — за счет шефствующих регионов, а еще 500 — в рамках проекта «Послезавтра» совместно с Аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации.

Как ожидается, до закрытия Выставки 8 июля ее посетит еще не менее 40 тысяч ребят из всех 89 субъектов РФ.

«Для многих детей поездка на выставку — это исполнение мечты. Кто-то благодаря поездке впервые побывал в столице нашей Родины, кто-то отправился в первое путешествие с друзьями, а кто-то мечтал побывать в павильоне "Первые в стране возможностей" Движения Первых, потому что слышал от друзей, что там исполняются желания. Наши ребята говорят: побывав на выставке, снова влюбляешься в красоту и мощь нашей Родины, удивляешься её колоссальным возможностям и учишься мыслить широко и масштабно. Благодаря  Губернатору и Правительству Самарской области мы можем подарить детям незабываемые эмоции и показать, что в нашей стране мечты становятся реальностью», - отметила председатель «Движения Первых» Самарской области Кристина Гнатюк.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 11 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

 

Теги: Москва Россия Самара

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