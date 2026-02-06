Официальная информация УВМ ГУ МВД России по Самарской области о выдаче загранпаспорта

При подаче заявления о выдаче заграничного паспорта, сроком действия 10 лет, через Единый Портал государственных и муниципальных услуг возможно столкнуться с тем, что при выборе удобного для вас подразделения, а именно отдела по оформлению заграничных паспортов УВМ ГУ МВД России по Самарской области отмечается высокая загруженность данного подразделения и отсутствие записи, что является некорректной информацией, в связи с проведением технических работ.

На Портале госуслуг по-прежнему возможно выбрать отдел, находящийся по адресу г. Самара, ул. Гагарина, д. 66, для подачи заявления о выдаче заграничного паспорта, сроком действия 10 лет, либо лично обратиться в данное подразделение.

Жители г. Тольятти, информируем вас о том, что отдел

по вопросам миграции отдела полиции по Автозаводскому району 1 Управления МВД России по г. Тольятти находится но новому адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная,д. 31.

С подробной информацией о подразделениях по вопросам миграции, предоставляющих государственную услугу по оформлению и выдаче заграничных паспортов и графике их работы, Вы можете ознакомится на официальном сайте Главного Управления МВД России по Самарской области.