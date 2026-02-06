В Самаре мужчина совершал покупки за чужой счет

В ноябре прошлого года в отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница 1990 года рождения, сообщившая о пропаже принадлежащей ей банковской карты и несанкционированных списаниях с нее денежных средств. По словам заявительницы, с ее счета неизвестным осуществлялись покупки на сумму 4000 рублей.

Сотрудники полиции запросили документы с финансовой организации. Изучив выписки из банка по расчетному счету потерпевшей, оперативники установили, что картой расплачивались в ряде магазинов города. В числе приобретенных товаров значился мобильный телефон, сумма его покупки в комиссионном магазине составила порядка двух тысяч рублей.

Для установления личности незаконного пользователя банковской карты полицейские опросили работников торговых точек, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие приметы подозреваемого. Им оказался житель Самары 1998 года рождения. Мужчину задержали на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В содеянном подозреваемый сознался. Он сообщил полицейским, что приобретенный на чужие деньги телефон перепродал, а от найденной банковской карты избавился.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счёта). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают: если вы нашли чужую банковскую карту, то поспешите принять все необходимые меры по розыску её владельца, отнесите находку в ближайший банк или отделение полиции. За списание денежных средств с чужой банковской карты предусмотрена уголовная ответственность!