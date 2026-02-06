Я нашел ошибку
Главные новости:
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Крупнейшие гостиничные сети России отказались от работы с сервисом «Яндекс Путешествия»

183
Крупнейшие гостиничные сети России отказались от работы с сервисом «Яндекс Путешествия

Как сообщил Российский союз туриндустрии, сотрудничество прекратили сразу несколько крупных игроков рынка.

Причиной стало повышение базовой комиссии агрегатора с 15 до 17% с 1 февраля.

Отельеры заявили, что условия были изменены в одностороннем порядке и не соответствуют рыночной практике.

По данным РСТ, из выдачи сервиса исчезли отели примерно на 50 тыс. номеров, находящиеся под управлением ушедших сетей.

Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский отметил, что рост комиссии напрямую отражается на конечной стоимости проживания для гостей.

Глава группы «Мантера» Вадим Трукшин заявил, что такое решение агрегатора создаёт угрозу стабильности внутреннего туризма и может привести к аналогичным действиям со стороны других онлайн-площадок.

Он подчеркнул, что на фоне роста издержек и налоговой нагрузки каждый дополнительный процент комиссии в итоге ложится на туристов, пишет РТ.

