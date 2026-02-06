Крупнейшие гостиничные сети России отказались от работы с сервисом «Яндекс Путешествия»

Как сообщил Российский союз туриндустрии, сотрудничество прекратили сразу несколько крупных игроков рынка.

Причиной стало повышение базовой комиссии агрегатора с 15 до 17% с 1 февраля.

Отельеры заявили, что условия были изменены в одностороннем порядке и не соответствуют рыночной практике.

По данным РСТ, из выдачи сервиса исчезли отели примерно на 50 тыс. номеров, находящиеся под управлением ушедших сетей.

Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский отметил, что рост комиссии напрямую отражается на конечной стоимости проживания для гостей.

Глава группы «Мантера» Вадим Трукшин заявил, что такое решение агрегатора создаёт угрозу стабильности внутреннего туризма и может привести к аналогичным действиям со стороны других онлайн-площадок.

Он подчеркнул, что на фоне роста издержек и налоговой нагрузки каждый дополнительный процент комиссии в итоге ложится на туристов, пишет РТ.