Тренды ЕГЭ-2026: физика набирает популярность, информатика — теряет

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование спроса на подготовку к экзаменам и выявила популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году.

По данным аналитиков Skysmart, тройка самых популярных предметов для подготовки к ЕГЭ среди школьников остается неизменной второй год подряд. Так, на русский язык приходится 23% всех покупок, на математику профильного уровня — 15%, на обществознание 14%.

Однако есть изменение среди пятерки лидеров: в этом году физика занимает четвертое место по популярности с долей 7%, сместив информатику на пятое место: на ее долю теперь приходится 6%. Год назад соотношение было другим: на физику приходилось только 4%, а на информатику 10%. Это свидетельствует об изменениях в предпочтениях выпускников, которые связаны, вероятно, с изменениями приоритетов при выборе вуза.

Анализ также показал, что доля девятиклассников, готовящихся к ОГЭ, в этом году увеличилась. Включенность учащихся 9-х классов в подготовку стала более интенсивной уже с начала учебного года. Топ предметов для ОГЭ сохранился: математика (30%), русский язык (29%), обществознание (17%). На информатику приходится 14%, на английский — 9%. При этом отмечается небольшое снижение доли математики и обществознания при росте интереса к английскому языку.

«Глобальных изменений в структуре спроса на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ мы не видим, однако важно отметить общий тренд на рост вовлеченности. Школьники начинают готовиться к экзаменам уже в начале учебного года. А для девятиклассников ОГЭ перестает быть просто формальным порогом в десятый класс. В условиях, когда средний балл аттестата становится критически важным для поступления в колледжи, а количество бюджетных мест ограничено, подготовка носит более осознанный и конкурентный характер», — комментирует Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.