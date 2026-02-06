Юрист предупредила о наказании за установку камер в подъезде без согласия соседей

Установка видеокамер в подъезде без согласия соседей может повлечь для граждан серьезную ответственность, вплоть до уголовной — до двух лет лишения свободы и штрафа до 15 тыс. рублей. Об этом 6 февраля сообщила юрист Екатерина Нечаева.

«Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

По словам Нечаевой, размещение камер видеонаблюдения в местах общего пользования допускается только при согласовании с управляющей компанией и после одобрения всеми собственниками жилья на общем собрании. При этом самовольная установка следящего оборудования считается нарушением.

Кроме того, соседи вправе обратиться в суд с требованием демонтировать незаконно установленную камеру. За подобные действия также предусмотрены административные санкции: штраф от шести тыс. до 15 тыс. рублей за незаконную обработку персональных данных и от 100 до 300 рублей за самоуправство.