В январе медианная стоимость квартиры в новостройках Самары достигла 8 млн рублей

Нейросеть Алиса AI проанализировала стоимость квадратного метра строящегося жилья по данным тематического Поиска Яндекса по квартирам в городах России с населением свыше 500 тыс. человек. В январе медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 1,7% относительно декабря 2025 года и составила 178 000 рублей. При этом в 19 из 36 городов отмечается увеличение цены, в десяти городах стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует (изменение в пределах 0,5%), а в семи городах цены снизились.

Схожая динамика наблюдалась и среди городов-миллионников. Здесь медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке также увеличилась на 1,7% и составила 204 000 рублей.

В январе 2026 года в Самаре медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 142 000 рублей, увеличившись на 3,9% по сравнению с декабрём. Объём предложения на первичном рынке за месяц сократился на 30,3%, что стало одним из наиболее заметных снижений среди городов-миллионников. Медианная полная стоимость квартиры в новостройках достигла 8 млн рублей при медианной площади 57,4 кв. м.

В январе городами с населением более 500 тысяч жителей, где была зафиксирована наиболее высокая медианная стоимость квадратного метра в новостройках, стали Москва (534 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (338 000 руб./кв. м), Казань (252 000 руб./кв. м), Балашиха (234 000 руб./кв. м) и Барнаул (225 000 руб./кв. м).

Наиболее ощутимое снижение цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в январе зафиксировано в Новокузнецке (−2,6% до 147 тыс. руб./кв. м), Набережных Челнах (−1,2% до 166 тыс. руб./кв. м), Владивостоке (−1,2% до 186 тыс. руб./кв. м) и Оренбурге (−1% до 103 тыс. руб./кв. м). Динамика в пределах 1%, близкая к ценовой стагнации, отмечена в Челябинске (−0,8% до 169 тыс. руб. за кв. м), Махачкале (−0,7% до 130 тыс. руб. за кв. м) и Ярославле (−0,6% до 115 тыс. руб. за кв. м).

Еще в ряде городов динамика цен на новостройки в январе оставалась близкой к стагнации — изменение медианной стоимости квадратного метра находилось в диапазоне от −0,4% до +0,4% за месяц. В Саратове медианная стоимость квадратного метра в новостройках в январе фактически не изменилась (0,0%), что обусловлено изменением структуры предложения: в январе в экспозиции выросла доля более просторных квартир, из-за чего при увеличении полной стоимости сделки цена за квадратный метр осталась на прежнем уровне.

Согласно анализу нейросети Алиса AI, январская динамика цен на первичном рынке в городах с населением свыше 500 тыс. человек во многом формируется сезонными факторами. В начале года покупательская активность традиционно смещается в сторону наиболее понятных и ликвидных сценариев, тогда как предложение временно сужается: в период новогодних каникул часть объявлений снимается с экспозиции, а вывод новых очередей застройщики откладывают до февраля–марта.

На этом фоне меняется структура видимой экспозиции: в выборке увеличивается доля более дорогих лотов, тогда как массовые и бюджетные форматы представлены менее полно. При сохранении привычных метражей это приводит к росту медианной цены квадратного метра без реального ускорения рынка. Разнонаправленная динамика между городами отражает локальные условия — от коррекции в сегментах с избытком предложения до роста в локациях, где сохраняется дефицит нового жилья.