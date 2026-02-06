В январе медианная стоимость квартиры в новостройках Самары достигла 8 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
-0.36
EUR 90.29
-0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В январе медианная стоимость квартиры в новостройках Самары достигла 8 млн рублей

235
В январе медианная стоимость квартиры в новостройках Самары достигла 8 млн рублей

Нейросеть Алиса AI проанализировала стоимость квадратного метра строящегося жилья по данным тематического Поиска Яндекса по квартирам в городах России с населением свыше 500 тыс. человек. В январе медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 1,7% относительно декабря 2025 года  и составила 178 000 рублей. При этом в 19 из 36 городов отмечается увеличение цены, в десяти городах стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует (изменение в пределах 0,5%), а в семи городах цены снизились. 

Схожая динамика наблюдалась и среди городов-миллионников. Здесь медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке также увеличилась на 1,7% и составила 204 000 рублей. 

В январе 2026 года в Самаре медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 142 000 рублей, увеличившись на 3,9% по сравнению с декабрём. Объём предложения на первичном рынке за месяц сократился на 30,3%, что стало одним из наиболее заметных снижений среди городов-миллионников. Медианная полная стоимость квартиры в новостройках достигла 8 млн рублей при медианной площади 57,4 кв. м.

В январе городами с населением более 500 тысяч жителей, где была зафиксирована наиболее высокая медианная стоимость квадратного метра в новостройках, стали Москва (534 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (338 000 руб./кв. м), Казань (252 000 руб./кв. м), Балашиха (234 000 руб./кв. м) и Барнаул (225 000 руб./кв. м). 

Наиболее ощутимое снижение цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в январе зафиксировано в Новокузнецке (−2,6% до 147 тыс. руб./кв. м), Набережных Челнах (−1,2% до 166 тыс. руб./кв. м), Владивостоке (−1,2% до 186 тыс. руб./кв. м) и Оренбурге (−1% до 103 тыс. руб./кв. м). Динамика в пределах 1%, близкая к ценовой стагнации, отмечена в Челябинске (−0,8% до 169 тыс. руб. за кв. м), Махачкале (−0,7% до 130 тыс. руб. за кв. м) и Ярославле (−0,6% до 115 тыс. руб. за кв. м).

Еще в ряде городов динамика цен на новостройки в январе оставалась близкой к стагнации — изменение медианной стоимости квадратного метра находилось в диапазоне от −0,4% до +0,4% за месяц. В Саратове медианная стоимость квадратного метра в новостройках в январе фактически не изменилась (0,0%), что обусловлено изменением структуры предложения: в январе в экспозиции выросла доля более просторных квартир, из-за чего при увеличении полной стоимости сделки цена за квадратный метр осталась на прежнем уровне.

Согласно анализу нейросети Алиса AI, январская динамика цен на первичном рынке в городах с населением свыше 500 тыс. человек во многом формируется сезонными факторами. В начале года покупательская активность традиционно смещается в сторону наиболее понятных и ликвидных сценариев, тогда как предложение временно сужается: в период новогодних каникул часть объявлений снимается с экспозиции, а вывод новых очередей застройщики откладывают до февраля–марта.

На этом фоне меняется структура видимой экспозиции: в выборке увеличивается доля более дорогих лотов, тогда как массовые и бюджетные форматы представлены менее полно. При сохранении привычных метражей это приводит к росту медианной цены квадратного метра без реального ускорения рынка. Разнонаправленная динамика между городами отражает локальные условия — от коррекции в сегментах с избытком предложения до роста в локациях, где сохраняется дефицит нового жилья.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
299
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
227
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
468
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
413
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
413
Весь список