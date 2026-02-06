В Тольятти водитель сбил сразу двух пешеходов

5 февраля на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек, двое погибло.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Автозаводском районе Тольятти. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место ДТП, установили: в 18:00 18-летний водитель, управляя автомобилем Ford Tranzit, двигался по улице Полякова со стороны улицы Офицерской в направлении Южного шоссе. В пути следования, возле дома №30, допустил наезд на двух пешеходов, пересекающих проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Один из пешеходов - 32-летний мужчина госпитализирован, второму - 35-летней женщине назначено амбулаторное лечение.