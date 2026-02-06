Я нашел ошибку
Главные новости:
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
В Тольятти водитель сбил сразу двух пешеходов

5 февраля на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек, двое погибло. 

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Автозаводском районе Тольятти. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место ДТП, установили: в 18:00 18-летний водитель, управляя автомобилем Ford Tranzit, двигался по улице Полякова со стороны улицы Офицерской в направлении Южного шоссе. В пути следования, возле дома №30, допустил наезд на двух пешеходов, пересекающих проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Один из пешеходов - 32-летний мужчина госпитализирован, второму - 35-летней женщине назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

05 февраля 2026, 13:22
Водитель УАЗ после ДТП почувствовал ухудшение состояния здоровья и скончался до прибытия ГАИ и медиков.
05 февраля 2026, 12:27
4 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.
05 февраля 2026, 11:54
54-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Kalina, двигалась со стороны  Самары в направлении  Бугуруслана.
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
