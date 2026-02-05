В Волжском районе столкнулись большегрузы Mercedes-Benz и КАМАЗ

4 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в Волжском районе. В 11:40 на 29,2 км автомобильной дороги Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», 58-летний мужчина, управляя большегрузом Mercedes-Benz, двигался со стороны пгт Алексеевка в направлении п. Черновский. В пути следования водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги (не выбрал правильную дистанцию) и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении а/м КАМАЗ-65116 под управлением 52-летнего водителя, который, в свою очередь, допустил наезд на припаркованный а/м Volvo. После осмотра медиками водителю большегруза Mercedes-Benz рекомендовано амбулаторное лечение.