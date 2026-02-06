Специалисты "РКС-Самара" установили более 600 защитных устройств в водопроводные и канализационные колодцы

Специалисты «РКС-Самара» установили 643 специальные защитные устройства в водопроводных и канализационных колодцах в 2025 году. Такие дополнительные меры безопасности принимаются, чтобы не допустить падения человека или животного в подземные инженерные коммуникации.

Эти приспособления – ярко-жёлтые пластины с креплениями – придумали и сделали сотрудники ресурсоснабжающего предприятия. Устройства устанавливаются внутри колодца и надёжно фиксируются. Прежде всего они размещаются на коммуникациях, расположенных вблизи детских образовательных и медицинских учреждений.

Инженерные колодцы являются важной составляющей системы водоснабжения и водоотведения города. В течение 2025 года сотрудники «РКС-Самара» отремонтировали 1463 колодца.