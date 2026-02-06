Я нашел ошибку
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Специалисты "РКС-Самара" установили более 600 защитных устройств в водопроводные и канализационные колодцы

254
Специалисты «РКС-Самара» установили 643 специальные защитные устройства в водопроводных и канализационных колодцах в 2025 году. Такие дополнительные меры безопасности принимаются, чтобы не допустить падения человека или животного в подземные инженерные коммуникации.

Эти приспособления – ярко-жёлтые пластины с креплениями – придумали и сделали сотрудники ресурсоснабжающего предприятия. Устройства устанавливаются внутри колодца и надёжно фиксируются. Прежде всего они размещаются на коммуникациях, расположенных вблизи детских образовательных и медицинских учреждений.

Инженерные колодцы являются важной составляющей системы водоснабжения и водоотведения города. В течение 2025 года сотрудники «РКС-Самара» отремонтировали 1463 колодца.

 

Теги: РКС-Самара

В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
469
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
