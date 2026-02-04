"РКС-Самара" рассказали о правилах пользования канализацией директорам школ

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков принял участие в совещании с директорами самарских школ. Он рассказал о важной составляющей жизнеобеспечения – работе общегородской канализации.

В течение года сотрудники «РКС-Самара» устраняют более 5000 засоров системы водоотведения. Из-за постороннего мусора страдает оборудование канализационных насосных станций, городских очистных канализационных сооружений. Чтобы снизить нагрузку, всем горожанам необходимо соблюдать правила эксплуатации системы водоотведения.

Владимир Бирюков познакомил руководство городских школ с историей канализации, с принципами функционирования системы водоотведения. Он особо подчеркнул, что именно не должно оказываться в унитазах и раковинах: «Канализация – это система ВОДОотведения. Весь бытовой мусор должен выбрасываться в мусорные корзины, а в трубах должна течь пусть грязная, но только вода».

Специалисты «РКС-Самара» разработали специальную книжку для детей с правилами пользования канализацией https://samcomsys.ru/oneday/17647 . Ресурсоснабжающая компания готова делиться информационными материалами, проводить встречи с детьми и взрослыми, чтобы как можно больше самарцев научились пользоваться канализацией!

В канализацию ни в коем случае нельзя смывать:

- влажные салфетки

- средства женской гигиены

- любые тряпки и нетканый материал

- остатки еды и очистки

- целлофан и другие упаковочные материалы

- наполнители для кошачьих туалетов

- в целом всё, что не растворяется без остатка