"РКС-Самара" рассказали о правилах пользования канализацией директорам школ

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков принял участие в совещании с директорами самарских школ. Он рассказал о важной составляющей жизнеобеспечения – работе общегородской канализации.
В течение года сотрудники «РКС-Самара» устраняют более 5000 засоров системы водоотведения. Из-за постороннего мусора страдает оборудование канализационных насосных станций, городских очистных канализационных сооружений. Чтобы снизить нагрузку, всем горожанам необходимо соблюдать правила эксплуатации системы водоотведения.
Владимир Бирюков познакомил руководство городских школ с историей канализации, с принципами функционирования системы водоотведения. Он особо подчеркнул, что именно не должно оказываться в унитазах и раковинах: «Канализация – это система ВОДОотведения. Весь бытовой мусор должен выбрасываться в мусорные корзины, а в трубах должна течь пусть грязная, но только вода».
Специалисты «РКС-Самара» разработали специальную книжку для детей с правилами пользования канализацией https://samcomsys.ru/oneday/17647. Ресурсоснабжающая компания готова делиться информационными материалами, проводить встречи с детьми и взрослыми, чтобы как можно больше самарцев научились пользоваться канализацией!
В канализацию ни в коем случае нельзя смывать:
- влажные салфетки
- средства женской гигиены
- любые тряпки и нетканый материал
- остатки еды и очистки
- целлофан и другие упаковочные материалы
- наполнители для кошачьих туалетов
- в целом всё, что не растворяется без остатка