Повышающий коэффициент при отсутствии приборов учёта потребления воды – мера в рамках повышения энергетической эффективности

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.
Врач-офтальмолог больницы имени Т. И. Ерошевского рассказала, как выявить глаукому вовремя
Масленица в этом году празднуется 22 февраля. Главной площадкой в Самаре по традиции станет площадь Куйбышева.
В Самаре готовятся к Масленице
В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе, среди них есть участники федерального проекта «Производительность труда».
ФРП профинансировал 60 промышленных проектов губернии на 29,8 млрд рублей
3 февраля планируются работы на НСП №13/4.
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, подхода в работе территориального кадрового центра.
В Сызрани прошла мини-ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей 
В Оренбурге состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
Самарские дзюдоисты - призеры первенства ПФО
29-30 января Самарская область принимала участников практического семинара для регионов - потенциальных участников модернизации служб занятости населения пятой и шестой очереди.
Представители 29 регионов обсудили перспективы службы занятости на практическом семинаре в Самаре
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег.
43-летний тольяттинец стал жертвой мошенников, потеряв 299 тысяч рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Повышающий коэффициент при отсутствии приборов учёта потребления воды – мера в рамках повышения энергетической эффективности

161
Повышающий коэффициент при отсутствии приборов учёта потребления воды – мера в рамках повышения энергетической эффективности

Правительство РФ своим постановлением с 06.12.2025 года ввело повышающий коэффициент, равный трём, при потреблении воды без приборов учёта. Это делается в рамках реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Увеличение коэффициента происходило постепенно с 2015 года.

Повышающий коэффициент применяется к плате за пользование услугами водоснабжения, если в квартире отсутствует счётчик, или он не поверен/неисправен.

Начисление производится по нормативу по числу проживающих граждан с учётом повышающего коэффициента. Увеличение повышающего коэффициента с 1,5 до 3 призвано стимулировать жильцов к установке прибора учёта. Цель – экономия ресурсов, оплата по факту только за потреблённую воду.

Пристальное внимание потребителям необходимо обратить на те приборы, у которых закончился срок поверки. Такие приборы де-юро являются не принятыми к учету, и расчёт производится по нормативу с повышающим коэффициентом. Информация о сроках поверки указана в паспортах приборов учёта, в личном кабинете на сайте «РКС-Самара» и в квитанциях.

ООО «Самарские коммунальные системы» рекомендует установить прибор учёта и сократить размер платы за услуги водоснабжения.

Для установки, поверки приборов учёта вы можете обратиться в любую специализированную организацию.

Дополнительная информация https://samcomsys.ru/messages/17658

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
3 февраля планируются работы на НСП №13/4.
30 января 2026, 15:38
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
3 февраля планируются работы на НСП №13/4. ЖКХ
121
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
28 января 2026, 12:14
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
Изучение всех факторов позволяет выявить критически важные участки коммуникаций для первоочередной замены. Это помогает избежать крупных повреждений и... ЖКХ
399
Работы ведутся круглосуточно по обоим адресам. На Калининградской идёт монтаж дополнительной перемычки между действующими линиями, чтобы довести ХВС до штатного режима.
26 января 2026, 17:33
«РКС-Самара»: ремонтно-восстановительные работы в Куйбышевском районе продолжаются
Работы ведутся круглосуточно по обоим адресам. На Калининградской идёт монтаж дополнительной перемычки между действующими линиями, чтобы довести ХВС до... ЖКХ
587

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
176
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
182
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
259
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
506
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1110
Весь список