Повышающий коэффициент при отсутствии приборов учёта потребления воды – мера в рамках повышения энергетической эффективности

Правительство РФ своим постановлением с 06.12.2025 года ввело повышающий коэффициент, равный трём, при потреблении воды без приборов учёта. Это делается в рамках реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Увеличение коэффициента происходило постепенно с 2015 года.

Повышающий коэффициент применяется к плате за пользование услугами водоснабжения, если в квартире отсутствует счётчик, или он не поверен/неисправен.

Начисление производится по нормативу по числу проживающих граждан с учётом повышающего коэффициента. Увеличение повышающего коэффициента с 1,5 до 3 призвано стимулировать жильцов к установке прибора учёта. Цель – экономия ресурсов, оплата по факту только за потреблённую воду.

Пристальное внимание потребителям необходимо обратить на те приборы, у которых закончился срок поверки. Такие приборы де-юро являются не принятыми к учету, и расчёт производится по нормативу с повышающим коэффициентом. Информация о сроках поверки указана в паспортах приборов учёта, в личном кабинете на сайте «РКС-Самара» и в квитанциях.

ООО «Самарские коммунальные системы» рекомендует установить прибор учёта и сократить размер платы за услуги водоснабжения.

Для установки, поверки приборов учёта вы можете обратиться в любую специализированную организацию.