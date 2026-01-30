Я нашел ошибку
Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.
Врач-офтальмолог больницы имени Т. И. Ерошевского рассказала, как выявить глаукому вовремя
Масленица в этом году празднуется 22 февраля. Главной площадкой в Самаре по традиции станет площадь Куйбышева.
В Самаре готовятся к Масленице
В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе, среди них есть участники федерального проекта «Производительность труда».
ФРП профинансировал 60 промышленных проектов губернии на 29,8 млрд рублей
3 февраля планируются работы на НСП №13/4.
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, подхода в работе территориального кадрового центра.
В Сызрани прошла мини-ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей 
В Оренбурге состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
Самарские дзюдоисты - призеры первенства ПФО
29-30 января Самарская область принимала участников практического семинара для регионов - потенциальных участников модернизации служб занятости населения пятой и шестой очереди.
Представители 29 регионов обсудили перспективы службы занятости на практическом семинаре в Самаре
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег.
43-летний тольяттинец стал жертвой мошенников, потеряв 299 тысяч рублей
ДТП с 5 пострадавшими в Сергиевском районе: на автодороге М-5 «Урал» столкнулись Skoda Fabia и  Kia Rio

123
Водители автомобилей и пассажиры Kia - мужчина 1963 года рождения, женщина 1965 года рождения, девушка 2007 года госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Сергиевском районе..

Получив информацию о ДТП, госавтоинспекторы оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительным данным, собранным полицейскими, сегодня, примерно в 11:56, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Skoda Fabia, двигалась по 1082 км автодороги М-5 «Урал» со стороны Уфы в направлении Самары. В пути следования нарушила ПДД РФ и допустила столкновение с автомобилем Kia Rio, под управлением мужчины 2003 года рождения, движущимся во встречном направлении. 

Водители транспортных средств и пассажиры автомашины Kia - мужчина 1963 года рождения, женщина 1965 года рождения, девушка 2007 года рождения доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

