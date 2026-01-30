ДТП с 5 пострадавшими в Сергиевском районе: на автодороге М-5 «Урал» столкнулись Skoda Fabia и  Kia Rio

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Сергиевском районе..

Получив информацию о ДТП, госавтоинспекторы оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительным данным, собранным полицейскими, сегодня, примерно в 11:56, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Skoda Fabia, двигалась по 1082 км автодороги М-5 «Урал» со стороны Уфы в направлении Самары. В пути следования нарушила ПДД РФ и допустила столкновение с автомобилем Kia Rio, под управлением мужчины 2003 года рождения, движущимся во встречном направлении.

Водители транспортных средств и пассажиры автомашины Kia - мужчина 1963 года рождения, женщина 1965 года рождения, девушка 2007 года рождения доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО