В Самаре готовятся к Масленице

В Самаре стартует подготовка к Масленице, которая в этом году празднуется 22 февраля. Главной площадкой по традиции станет площадь Куйбышева – в скором времени там разместится ярмарка «Город мастеров» с народным декоративно-прикладным творчеством и ремеслами, арт-объект «Маслена», площадки народных забав, масленичные фотозоны и другие локации.



Вместе с тем в предстоящие выходные на площади начнут демонтировать новогодний городок – центральный елочный комплекс с медиагирляндами, «зимний лес» и арт-объекты.



В день празднования Масленицы, 22 февраля, на площади в открытом формате будут представлены лучшие работы творческого конкурса ростовых кукол «Самарская Маслена - 2026». Прием заявок проходит до 13 февраля в трех номинациях (традиционная обрядовая кукла; современная обрядовая кукла; экокукла из природных материалов) по ссылке https://clck.ru/3RFLKY. К участию приглашаются индивидуальные авторы и творческие коллективы.

Фото: пресс-служба администрация Самары