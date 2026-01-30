Я нашел ошибку
Главные новости:
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00.
Горячая линия по уборке снега работает в Самаре
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.
Ночная лыжная гонка открыла фестиваль «Сокольи горы» в Самаре
Температура воздуха 31 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С. На дорогах местами снежные заносы.
31 января в регионе снег, до -7°С
В Самарской области продолжают системную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышению правовой грамотности несовершеннолетних.
Полицейские и общественники региона провели профилактические беседы со школьниками
В 2026 году в Тольятти площадкой для проведения конкурса «Волшебство звука» станет Детская музыкальная школа № 4 им. В. М. Свердлова.
6 февраля в Тольятти пройдет XIII Международный конкурс «Волшебство звука».
С января 2026 года в 100 школах региона открыли новые детские объединения по шахматам.
Вячеслав Федорищев: "Укрепляем шахматные традиции в регионе"
В Самаре реализуют в 2026 году 42 инициативы, которые касаются благоустройства 40 дворов и 2 скверов.
42 инициативы самарцев поддержали по программе «Народный бюджет Самарской области» в 2026 году
Завершится проект в мае 2026 года. Главный приз — 1 000 000 рублей на модернизацию класса химии или приобретение специализированного оборудования и материалов.
«Тольяттиазот» провел третий этап профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ»
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Самарский РЦК первым среди всех региональных центров страны успешно прошел сертификацию ФЦК

157
Самарский РЦК первым среди всех региональных центров страны успешно прошел сертификацию ФЦК

Региональный центр компетенций (РЦК) Самарской области первым среди всех региональных центров страны успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда. Это событие подтверждает высокий стандарт работы самарской команды и её готовность эффективно реализовывать задачи федерального проекта «Производительность труда», выполняемого по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сертификация является обязательной процедурой для всех РЦК и включает комплексную оценку деятельности по ряду ключевых критериев: не только выполнение плановых показателей, но и реальные результаты проектов на предприятиях-участниках проекта.

Представители сертификационной комиссии ФЦК оценили работу экспертов РЦК на заводе по производству канатных дорог «СКАДО Производство» и судостроительном предприятии «Катер».

Так, на предприятии «СКАДО Производство» внедрение бережливых технологий уже дало измеримый экономический эффект. Компании удалось сократить время протекания ключевого процесса на 43% и уменьшить объем незавершенного производства на 13% при росте выработки на 10%.

На предприятии «Катер» эксперты ФЦК оценивали пока еще незавершенный проект по внедрению инструментов бережливого производства.

В итоге члены сертификационной комиссии отметили высокий уровень подготовки рабочих групп на предприятиях и умение самарского РЦК вовлекать в проект первых лиц компаний – генеральных директоров и топ-менеджеров, что говорит об умении качественно выстраивать коммуникацию и демонстрировать ценность федерального проекта для бизнеса.

«Уровень реализации проектов в регионе находится на достаточно высоком уровне. Наши коллеги — профессионалы, которые достаточно давно участвуют в повышении производительности труда страны», – отметил старший тренер Федерального центра компетенций, член сертификационной комиссии Александр Затеса.

«Успешное прохождение сертификации — это подтверждение того, что выбранная нами стратегия работы с предприятиями региона верна. Мы фокусируемся на том, чтобы вовлечь в изменения руководство компаний, так как именно этот фактор гарантирует глубину и устойчивость преобразований. Этот успех – общая заслуга команды РЦК и руководителей предприятий, открытых к инновациям», – прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

 

Фото:  прес-служба администрации Самары

Теги: Самара

Новости по теме
29 января 2026 года прошло окружное совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики и общественных проектов ПФО.
30 января 2026, 18:45
Самарская область в лидерах рейтинга реализации окружных общественных проектов и участию в них молодежи
29 января 2026 года прошло окружное совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики и общественных проектов ПФО. Общество
4
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00.
30 января 2026, 18:28
Горячая линия по уборке снега работает в Самаре
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00. Общество
72
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.
30 января 2026, 18:12
Ночная лыжная гонка открыла фестиваль «Сокольи горы» в Самаре
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек,... Общество
110
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
240
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
219
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
288
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
527
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1208
Весь список