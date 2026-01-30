Самарский РЦК первым среди всех региональных центров страны успешно прошел сертификацию ФЦК

Региональный центр компетенций (РЦК) Самарской области первым среди всех региональных центров страны успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда. Это событие подтверждает высокий стандарт работы самарской команды и её готовность эффективно реализовывать задачи федерального проекта «Производительность труда», выполняемого по поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сертификация является обязательной процедурой для всех РЦК и включает комплексную оценку деятельности по ряду ключевых критериев: не только выполнение плановых показателей, но и реальные результаты проектов на предприятиях-участниках проекта.

Представители сертификационной комиссии ФЦК оценили работу экспертов РЦК на заводе по производству канатных дорог «СКАДО Производство» и судостроительном предприятии «Катер».

Так, на предприятии «СКАДО Производство» внедрение бережливых технологий уже дало измеримый экономический эффект. Компании удалось сократить время протекания ключевого процесса на 43% и уменьшить объем незавершенного производства на 13% при росте выработки на 10%.

На предприятии «Катер» эксперты ФЦК оценивали пока еще незавершенный проект по внедрению инструментов бережливого производства.

В итоге члены сертификационной комиссии отметили высокий уровень подготовки рабочих групп на предприятиях и умение самарского РЦК вовлекать в проект первых лиц компаний – генеральных директоров и топ-менеджеров, что говорит об умении качественно выстраивать коммуникацию и демонстрировать ценность федерального проекта для бизнеса.

«Уровень реализации проектов в регионе находится на достаточно высоком уровне. Наши коллеги — профессионалы, которые достаточно давно участвуют в повышении производительности труда страны», – отметил старший тренер Федерального центра компетенций, член сертификационной комиссии Александр Затеса.

«Успешное прохождение сертификации — это подтверждение того, что выбранная нами стратегия работы с предприятиями региона верна. Мы фокусируемся на том, чтобы вовлечь в изменения руководство компаний, так как именно этот фактор гарантирует глубину и устойчивость преобразований. Этот успех – общая заслуга команды РЦК и руководителей предприятий, открытых к инновациям», – прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фото: прес-служба администрации Самары