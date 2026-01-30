В Самарском бизнес-инкубаторе стартовал цикл бесплатных консультаций для ветеранов СВО

В Самарском бизнес-инкубаторе стартовал цикл бесплатных консультаций для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Специалисты рассказывают о возможностях социальных контрактов, которые позволяют заниматься предпринимательской деятельностью по упрощенной схеме, без проведения процедуры оценки нуждаемости на основе среднедушевого дохода.



«Социальный контракт на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности без учёта нуждаемости – еще одна значимая мера поддержки для ветеранов специальной военной операции. Она снимает финансовый барьер при запуске своего дела, средства можно направить на закупку оборудования. Важно доступно донести информацию о возможностях соцконтракта и механике его использования до всех ветеранов и их семей. На базе нашего Бизнес-инкубатора организовали консультации по оформлению документов и дальнейшему сопровождению бизнеса», – сказал глава города Самары Иван Носков.



В рамках социального контракта ветераны СВО или члены их семей могут получить единовременную выплату до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. Для большего комфорта и оперативности возможность подписания соцконтракта и подача отчетных документов предусмотрена в электронном виде через портал Госуслуг.



Новой мерой поддержки могут воспользоваться ветераны СВО, состоящие на учёте в Центре занятости и не являющиеся индивидуальными предпринимателями. Таким же правом смогут воспользоваться супруги ветеранов – инвалидов I или II группы в случае отказа самого ветерана от этой помощи.



Следующая консультация по теме заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность для ветеранов специальной военной операции и членов их семей запланирована на 18 февраля.

