Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
28 января в 13.00 - Амурский тигр
4 февраля в 13.00 - Сине-желтый ара

Зоологи из разных отделов будут рассказывать гостям об обитателях Самарского зоопарка и биологических особенностях каждого вида. О том, как животные живут в дикой природе и какой распорядок дня у них в зоопарке. Что любят есть наши питомцы и во что любят играть?!
На каждом мероприятии ребят ждёт интересный мастер-класс на котором нужно будет слепить, склеить или нарисовать героя тематического дня.
В мероприятии могут участвовать как школьники, так и малыши вместе с родителями!
Участие по входным билетам в зоопарк.
 ул. Ново-Садовая, 146
 200 -400 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)
 с 13.00 до 13.40
 926-11-27

0+

Фото группа зоопарка ВК

Теги: Мероприятия

