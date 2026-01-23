Я нашел ошибку
жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед

Администрация городского округа Самара предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед и необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова. Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый, он обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь)! Не проверяйте на прочность лед ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

 

Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026, 22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026, 14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026, 12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
