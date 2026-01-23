Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед

Администрация городского округа Самара предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед и необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова. Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый, он обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь)! Не проверяйте на прочность лед ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.