В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области. Фигурант обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, злоупотребил должностными полномочиями. Под прикрытием соблюдения норм контрактной системы он лоббировал интересы подконтрольных организатору преступной группы двух ООО, добившись заключения госконтракта на поставку медоборудования для соответствующих учреждений. Завышение стоимости продукции привела к ущербу для бюджета на сумму свыше 50 миллионов рублей.

Летом 2023 года противоправная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками Управления МВД России по г. Самаре при взаимодействии с УФСБ России по Самарской области.

В зависимости от роли и степени участия в незаконной схеме 43-летнему фигуранту инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также он обвиняется в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Свою вину фигурант признал и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база: изъят и проанализирован большой объём документов, связанных с контрактной системой в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. За период расследования установлено и допрошено более 45 свидетелей. Уголовное дело насчитывает более 50 томов.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.