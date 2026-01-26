Формирование комфортной городской среды: как в Самаре меняются общественные пространства

В 2025 году по программе «Формирование комфортной городской среды» полностью завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе.

Напомним, что в Самаре проходит отбор общественных пространств, которые могут быть благоустроены в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

До 2 февраля жители Самары могут выбрать из 72 территорий в любом из районов города.

Полный перечень общественных пространств, участвующих в отборе, доступен в приложении и на сайте Департамента городского хозяйства и экологии: https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/otbor2027/.