В Службе самарских приставов работает «горячая» телефонная линия для военных, участвующих в спецоперации

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области активно поддерживает наших бойцов, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Одна из мер поддержки — «горячая» телефонная линия для военных, участвующих в спецоперации.

Начиная с июня 2025 года ежедневно с 9.00 до 21.00 военнослужащие могу обратиться по телефону 8 (846) 266-62-43 и задать интересующий их вопрос, касающийся исполнения исполнительных производств, получить консультацию в рамках компетенции Службы или уведомить сотрудников органов принудительного исполнения о необходимости приостановки возбужденного в отношении них исполнительного производства.