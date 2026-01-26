В Службе самарских приставов работает «горячая» телефонная линия для военных, участвующих в спецоперации

Я нашел ошибку
Главные новости:
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.92
-0.12
EUR 89.06
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Службе самарских приставов работает «горячая» телефонная линия для военных, участвующих в спецоперации

189
В Службе самарских приставов работает «горячая» телефонная линия для военных, участвующих в спецоперации

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области активно поддерживает наших бойцов, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Одна из мер поддержки — «горячая» телефонная линия для военных, участвующих в спецоперации.
Начиная с июня 2025 года ежедневно с 9.00 до 21.00 военнослужащие могу обратиться по телефону 8 (846) 266-62-43 и задать интересующий их вопрос, касающийся исполнения исполнительных производств, получить консультацию в рамках компетенции Службы или уведомить сотрудников органов принудительного исполнения о необходимости приостановки возбужденного в отношении них исполнительного производства.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Наложенные ограничения побудили мужчину полностью погасить задолженность.
26 января 2026, 14:14
Самарец погасил долг по алиментам в 800 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов
Наложенные ограничения побудили мужчину полностью погасить задолженность. Закон
94
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
23 января 2026, 12:47
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Житель Самары, во время ссоры с другим мужчиной, нанес тому один удар в область лица. Упав, потерпевший ударился головой о твердую поверхность пола. Происшествия
462
Узнать об ограничении в праве выезда самарцы смогут через Полину
23 января 2026, 10:55
Узнать об ограничении в праве выезда самарцы смогут через Полину
В Центр телефонного обслуживания ФССП России на номер 8 800 303 0000 (звонок бесплатный) работает необычный сотрудник. Общество
389
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
2863
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
517
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
665
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
568
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
613
Весь список