Фанаты «Крыльев Советов» погасили 186 тысяч рублей долга самарской команды

Болельщики «зелено-бело-синих» продолжают отправлять деньги и ждут, когда руководство разберется с финансовыми трудностями.

Деньги отправляют с 23 января. Всего за 3 дня в счет долга волжан скинули чуть больше 186 тыс. рублей. Такую цифру приводит телеграм-канал фанатов «КС» «Движение».

Причем речь жертвую от рубля до, например, 40 тысяч (один из сегодняшних переводов).

Сейчас задолженность «зелено-бело-синих» перед дочерней компанией «Ростеха» в лице «РТ-Капитал» составляет около примерно 512 млн рублей. Было — 512,2 млн рублей, пишет Самара-МК.