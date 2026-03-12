Сегодня сотрудники УФСИН СО отмечают День работника уголовно-исполнительной системы

История службы началась 147 лет назад. В марте 1879 года император Александр II подписал указ о создании Главного тюремного управления — отдельного ведомства, объединившего исправительные учреждения страны. Этот шаг стал основой формирования системы исполнения наказаний в России.

Сегодня в ведении УФСИН России по Самарской области находятся 17 учреждений: исправительные колонии, следственные изоляторы, лечебно-исправительные учреждения, лечебно-профилактические учреждения и колония-поселение.

Также 32 филиала уголовно-исполнительной инспекции исполняют наказания, не связанные с лишением свободы.

Современная уголовно-исполнительная система — это служба, где особое внимание уделяется соблюдению прав человека, созданию достойных условий содержания и работе по исправлению осужденных.

Сегодня пенитенциарная система региона — это более 3 тысяч сотрудников и работников, благодаря которым ежедневно обеспечивается стабильная работа учреждений и безопасность общества, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

