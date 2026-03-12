Я нашел ошибку
Главные новости:
С 8 по 12 марта в Самаре в бассейне СамГТУ проходили ежегодные, уже 25-е по счету всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
«Принцесса Волги»: в регионе прошли всероссийские юношеские соревнования по синхронному плаванию
Начался прием заявок на конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» для колледжей и техникумов федерального проекта «Профессионалитет».
Студенты «Профессионалитета» поборются за возможность стать лицом федеральной информационной кампании
Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс в Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан.
Сотрудники УВМ СО ведут контроль за соблюдением миграционного законодательства в регионе
Сегодня пенитенциарная система региона — это более 3 тысяч сотрудников и работников, благодаря которым ежедневно обеспечивается стабильная работа учреждений и безопасность общества.
Сегодня сотрудники УФСИН СО отмечают День работника уголовно-исполнительной системы
С июня по сентябрь в Академии «Меганом» пройдет двенадцатый образовательный сезон.
Открыта регистрация на новый сезон летних школ «Таврида.АРТ»
В апреле в Национальном центре «Россия» стартует авторский выставочный проект «Уроки географии», который превращает знакомство с Отечеством в захватывающее приключение для всей семьи.
Национальный центр «Россия» открывает «Уроки географии»: путешествие по картам великой страны
ИспекторыГАИ СО и общественники провели встречу с юными жителями Похвистневского района
 Температура воздуха 13 марта Самаре ночью -3, -5°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица.
13 марта в регионе без осадков, до +7°С
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
ИспекторыГАИ СО и общественники провели встречу с юными жителями Похвистневского района

154
В Похвистневском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели со школьниками урок, посвященный безопасности дорожного движения.

Начальник Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» капитан полиции Рамиль Рафиков разъяснил ребятам важность использования световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости и призвал мальчишек и девчонок переходить дорогу исключительно в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора.

Общественник, настоятель храма Архангела Михаила Отец Георгий обратился к школьникам, подчеркнув значимость взаимного уважения участников дорожного движения.

В завершение мероприятия ребят призвали быть внимательными и осторожными на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

