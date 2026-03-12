ИспекторыГАИ СО и общественники провели встречу с юными жителями Похвистневского района

В Похвистневском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели со школьниками урок, посвященный безопасности дорожного движения.



Начальник Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» капитан полиции Рамиль Рафиков разъяснил ребятам важность использования световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости и призвал мальчишек и девчонок переходить дорогу исключительно в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора.



Общественник, настоятель храма Архангела Михаила Отец Георгий обратился к школьникам, подчеркнув значимость взаимного уважения участников дорожного движения.



В завершение мероприятия ребят призвали быть внимательными и осторожными на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО