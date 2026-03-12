Национальный центр «Россия» открывает «Уроки географии»: путешествие по картам великой страны

Увидеть Россию такой, какой ее не показывают в учебниках, — через подлинные карты многих столетий, маршруты великих экспедиций и даже «чужим взглядом» из-за рубежа. В апреле в Национальном центре «Россия» стартует авторский выставочный проект «Уроки географии», который превращает знакомство с Отечеством в захватывающее приключение для всей семьи. (9+)

Масштабная экспозиция на нескольких тысячах квадратных метров впервые соберет вместе уникальные картографические сокровища из фондов Российской государственной библиотеки, Русского географического общества, архивов Министерства обороны, ведущих университетов и научных центров страны. Многие экспонаты ранее никогда не покидали хранилищ.

«Уроки географии» — это разговор о том, как знание географии своей земли делает общество сильнее и сплоченнее. География возвращается в число главных национальных приоритетов, и выставка показывает, что за сухими контурами на картах скрывается история открытий, экспедиций, сражений, научных прорывов и человеческих судеб.

Восемь тематических залов становятся восемью главами большого рассказа о России. Входная группа и галерея карт знакомят посетителей с историческими картами страны и ее регионов, позволяя увидеть, как менялись границы и названия на протяжении веков. Зал «Отвага. Экспедиции, открытия» посвящен российским первопроходцам и мореплавателям и их маршрутам. В разделе «Расстояния. Преодолевая просторы» собраны дорожные карты — от старинных торговых путей и почтовых трактов до железнодорожных магистралей, связавших огромную страну.

Зал «Стремление. Путеводная звезда» обращается к звездному небу и истории освоения космического пространства. В разделе «Ресурсы. Дары географии» показаны природные богатства и история их освоения — от первых рудознатцев до современных месторождений. В «Классе географии» можно проследить, как менялось преподавание предмета в разные эпохи, а в зале «Суверенитет. Чужой взгляд на великую страну» посетители увидят карикатуры и карты, созданные за рубежом и отражающие, как видели и видят Россию другие государства. Завершает маршрут зал «Мощь. Битвы за географию», где военная история страны раскрывается через карты и чертежи ключевых сражений, в которых знание местности становилось решающим фактором.

Выставка ориентирована на семейную аудиторию: детей 9–16 лет и их родителей. Интерактивные экспонаты, образовательные модули и визуальные новеллы позволяют школьникам в формате игры и исследования познакомиться с работой географов исследователей и почувствовать себя первооткрывателями. В каждом зале, посвященном земле, воде и небу, представлено несколько коротких историй в формате анимации или видео, сгенерированного с помощью современных технологий, — о великих открытиях, освоении новых территорий, битвах и научных прорывах.

«Уроки географии» — авторский проект Национального центра «Россия», посвященный тысячелетней истории пространственного развития нашего государства, показанной через призму картографического искусства. Его цель — популяризация географических знаний, воспитание патриотизма, укрепление национального самосознания, интереса к многонациональности и культурному разнообразию страны.

«Задачей проекта является демонстрация ресурсов страны, огромных возможностей ее развития. В кабинетах руководителей страны обязательно висела огромная карта, занимая целую стену. В школах, почти везде, на каждой школьной парте стоял глобус. Карты, на которых была изображена бескрайняя земля, прорезанная реками, с морями и озерами, с возвышенностями и равнинами, и красными границами, которыми выделялась огромная территория, были знаками величия, могущества державы. Запоминающийся образ огромной страны, запечатленный на карте, по сию пору поражает», - рассказал куратор выставки Семен Михайловский.

Партнерами проекта выступили Русское географическое общество, Российская государственная библиотека, МГУ имени М. В. Ломоносова, Московский государственный университет геодезии и картографии, Федеральное архивное агентство, Центральная военно-морская библиотека и другие ведущие научные институции. Вместе они создали пространство, где карты становятся не только знаками величия и масштаба страны, но и живым напоминанием о том, что за каждым контуром и линией стоят люди, открытия и судьбы.

Фото: организаторы выставки