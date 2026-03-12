Я нашел ошибку
Главные новости:
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
С 8 по 12 марта в Самаре в бассейне СамГТУ проходили ежегодные, уже 25-е по счету всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
«Принцесса Волги»: в регионе прошли всероссийские юношеские соревнования по синхронному плаванию
Начался прием заявок на конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» для колледжей и техникумов федерального проекта «Профессионалитет».
Студенты «Профессионалитета» поборются за возможность стать лицом федеральной информационной кампании
Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс в Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан.
Сотрудники УВМ СО ведут контроль за соблюдением миграционного законодательства в регионе
Сегодня пенитенциарная система региона — это более 3 тысяч сотрудников и работников, благодаря которым ежедневно обеспечивается стабильная работа учреждений и безопасность общества.
Сегодня сотрудники УФСИН СО отмечают День работника уголовно-исполнительной системы
С июня по сентябрь в Академии «Меганом» пройдет двенадцатый образовательный сезон.
Открыта регистрация на новый сезон летних школ «Таврида.АРТ»
В апреле в Национальном центре «Россия» стартует авторский выставочный проект «Уроки географии», который превращает знакомство с Отечеством в захватывающее приключение для всей семьи.
Национальный центр «Россия» открывает «Уроки географии»: путешествие по картам великой страны
В Похвистневском районе сотрудники ГАИ СО провели со школьниками урок, посвященный безопасности дорожного движения.
ИспекторыГАИ СО и общественники провели встречу с юными жителями Похвистневского района
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Сотрудники УВМ СО ведут контроль за соблюдением миграционного законодательства в регионе

115
Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс в Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области проводят работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства на территории региона.

Полицейскими при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области проводятся проверочные мероприятия в местах компактного проживания и трудовой деятельности иностранных граждан. Такие рейды носят системный характер и направлены не только на выявление нарушений, но и на профилактику нелегальной миграции, обеспечение общественной безопасности и защиту рынка труда.
В работе полицейскими активно задействуются современные технические средства — в частности, квадрокоптеры. Беспилотники позволяют оперативно оценить обстановку на больших территориях, выявить возможные места скрытого пребывания иностранных граждан, а также контролировать периметр.
Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс на территории Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан, тщательно изучив их документы, подтверждающие право на пребывание и трудовую деятельность в Российской Федерации. Особое внимание уделялось наличию разрешений на работу, действительности миграционных карт и соблюдению сроков пребывания. Проверка проходила с соблюдением всех процессуальных норм и с обеспечением безопасности как сотрудников, так и проверяемых лиц.
В ходе рейда полицейские задержали 13 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов. Один из мигрантов предпринял попытку уползти по заснеженному полю, надеясь остаться незамеченным на фоне белого покрова. Однако действия нарушителя зафиксировал квадрокоптер — оператор беспилотника передал координаты его местоположения коллегам. Полицейские оперативно задержали мужчину.
В отношении каждого из 13 задержанных составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». По итогам рассмотрения дел нарушителям назначены административные штрафы общей суммой 26 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу по установлению и привлечению к ответственности работодателя, привлекшего к труду иностранных граждан без разрешительных документов. После установления личности и местонахождения правонарушителя он будет привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства без разрешения на работу либо патента».
Такие рейдовые мероприятия и последующие процессуальные действия служат укреплению правопорядка и защите законных интересов как граждан РФ, так и иностранных работников, соблюдающих установленные правила. Использование современных технологий, включая квадрокоптеры, повышает эффективность работы полиции, позволяет оперативно реагировать на попытки уклонения от проверки и обеспечивает прозрачность всех этапов проведения рейдов, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  скриншот видео ГУ МВД СО

