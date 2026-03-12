Сотрудники УВМ СО ведут контроль за соблюдением миграционного законодательства в регионе

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области проводят работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства на территории региона.

Полицейскими при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области проводятся проверочные мероприятия в местах компактного проживания и трудовой деятельности иностранных граждан. Такие рейды носят системный характер и направлены не только на выявление нарушений, но и на профилактику нелегальной миграции, обеспечение общественной безопасности и защиту рынка труда.

В работе полицейскими активно задействуются современные технические средства — в частности, квадрокоптеры. Беспилотники позволяют оперативно оценить обстановку на больших территориях, выявить возможные места скрытого пребывания иностранных граждан, а также контролировать периметр.

Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс на территории Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники УВМ проверили более 30 иностранных граждан, тщательно изучив их документы, подтверждающие право на пребывание и трудовую деятельность в Российской Федерации. Особое внимание уделялось наличию разрешений на работу, действительности миграционных карт и соблюдению сроков пребывания. Проверка проходила с соблюдением всех процессуальных норм и с обеспечением безопасности как сотрудников, так и проверяемых лиц.

В ходе рейда полицейские задержали 13 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов. Один из мигрантов предпринял попытку уползти по заснеженному полю, надеясь остаться незамеченным на фоне белого покрова. Однако действия нарушителя зафиксировал квадрокоптер — оператор беспилотника передал координаты его местоположения коллегам. Полицейские оперативно задержали мужчину.

В отношении каждого из 13 задержанных составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». По итогам рассмотрения дел нарушителям назначены административные штрафы общей суммой 26 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу по установлению и привлечению к ответственности работодателя, привлекшего к труду иностранных граждан без разрешительных документов. После установления личности и местонахождения правонарушителя он будет привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства без разрешения на работу либо патента».

Такие рейдовые мероприятия и последующие процессуальные действия служат укреплению правопорядка и защите законных интересов как граждан РФ, так и иностранных работников, соблюдающих установленные правила. Использование современных технологий, включая квадрокоптеры, повышает эффективность работы полиции, позволяет оперативно реагировать на попытки уклонения от проверки и обеспечивает прозрачность всех этапов проведения рейдов, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: скриншот видео ГУ МВД СО