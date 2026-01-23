Узнать об ограничении в праве выезда самарцы смогут через Полину

В Центр телефонного обслуживания ФССП России на номер 8 800 303 0000 (звонок бесплатный) работает необычный сотрудник — «Полина». С помощью нее можно получить информацию о наличии у гражданина долгов, наложении ареста на имущество и деньги на счетах в банках, ограничении регистрационных действий с имуществом, движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

Кроме того, «Полина» может подсказать гражданам информацию о наличии ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности, рассказать график работы отделений и порядок приема граждан сотрудниками органов принудительного исполнения.