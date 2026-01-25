Я нашел ошибку
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Мастер-классы провели Алексей Лезин, Вахид Аббасов и Ильдар Минсафин.
В Тольятти состоялся мастер-класс по боксу
Капитан полиции Валерий Семенов рассказал о работе кинологов и со своей напарницей бельгийской овчаркой продемонстрировали выполнение команд инспектора-кинолога.
Самарские транспортные полицейские поводят профориентацию молодежи
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
В Самаре СКР возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за нарушений при ДТП со «скорой»
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области

309
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области

 Такое предупреждение озвучили представители регионального Министерства образования.

Специалисты ведомства напомнили, что из-за холодной погоды школьников могут перевести на дистанционное обучение. Но окончательное решение принимают директора школ, основываясь на прогнозы Приволжского УГМС. По итогу руководитель образовательного учреждения должен оформить соответствующий приказ.

Как пояснили в Минобразования Самарской области, существует три пороговых значений температуры, при которых детей переводят на дистант:

при -25 — для учеников 1-4 классов;

при -27 — для учеников 1-8 классов;

при -30 — для учеников 1-11 классов.

Информацию об отмене занятий до родителей должны доводить классные руководители. Причем информировать их должны накануне вечером. В такие дни для детей организуют дистанционные уроки. Причем если ученики все же придут в школу, то для них не только проведут занятия, но и обеспечат горячим питанием.

По прогнозам Приволжского УГМС, в ночь на воскресенье, 25 января, в Самарской области похолодает до -32 градусов. Днем же в регионе потеплеет до -22…-17 градусов.

Похожую погоду синоптики прогнозируют и в понедельник, 26 января. И если ночные температуры будут такими же, то днем столбики термометров покажут уже от -20 до -15 градусов, пишет 63.ру.

