Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области

Такое предупреждение озвучили представители регионального Министерства образования.

Специалисты ведомства напомнили, что из-за холодной погоды школьников могут перевести на дистанционное обучение. Но окончательное решение принимают директора школ, основываясь на прогнозы Приволжского УГМС. По итогу руководитель образовательного учреждения должен оформить соответствующий приказ.

Как пояснили в Минобразования Самарской области, существует три пороговых значений температуры, при которых детей переводят на дистант:

при -25 — для учеников 1-4 классов;

при -27 — для учеников 1-8 классов;

при -30 — для учеников 1-11 классов.

Информацию об отмене занятий до родителей должны доводить классные руководители. Причем информировать их должны накануне вечером. В такие дни для детей организуют дистанционные уроки. Причем если ученики все же придут в школу, то для них не только проведут занятия, но и обеспечат горячим питанием.

По прогнозам Приволжского УГМС, в ночь на воскресенье, 25 января, в Самарской области похолодает до -32 градусов. Днем же в регионе потеплеет до -22…-17 градусов.

Похожую погоду синоптики прогнозируют и в понедельник, 26 января. И если ночные температуры будут такими же, то днем столбики термометров покажут уже от -20 до -15 градусов, пишет 63.ру.