Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
В Самаре в ДТП попали две 39-летние автомобилистка, пострадал ребенок
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
На трассе под Самарой правоохранители помогли мужчине со сломанной рукой заменить колесо

218
На трассе под Самарой правоохранители помогли мужчине со сломанной рукой заменить колесо

На 30-м километре трассы "Подъезд к городу Оренбург" сотрудники ДПС заметили автомобиль, который съехал на обочину.

Оказалось, что у водителя была сломана рука, поэтому он физически не мог заменить проколотое колесо.

Известно, что мужчина направлялся из Оренбурга в Самару. В автомобиле также находился ребенок, которого правоохранители пригласили погреться в салоне патрульной машины. Тем временем взрослые устраняли неполадку.

Инспекторы взяли инструменты и сами заменили поврежденное колесо на запасное.

После этого водитель с маленьким пассажиром продолжили свой путь, пишет 450Медиа.

Теги: БДД

