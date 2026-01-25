На трассе под Самарой правоохранители помогли мужчине со сломанной рукой заменить колесо

На 30-м километре трассы "Подъезд к городу Оренбург" сотрудники ДПС заметили автомобиль, который съехал на обочину.



Оказалось, что у водителя была сломана рука, поэтому он физически не мог заменить проколотое колесо.



Известно, что мужчина направлялся из Оренбурга в Самару. В автомобиле также находился ребенок, которого правоохранители пригласили погреться в салоне патрульной машины. Тем временем взрослые устраняли неполадку.



Инспекторы взяли инструменты и сами заменили поврежденное колесо на запасное.



После этого водитель с маленьким пассажиром продолжили свой путь, пишет 450Медиа.