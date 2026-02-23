Полицейские оказали помощь водителю, автомобиль которого сломался на трассе в Волжском районе

На днях, в темное время суток, на 19 километре автодороги «Николаевка-Черновский-Белозерки» в Волжском районе, в ходе патрулирования экипаж дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району обнаружил стоящий на проезжей части автомобиль Lada с включенной аварийной сигнализацией.

Полицейские остановились для оказания помощи. В ходе общения с водителем, жителем города Нефтегорска, выяснилось, что при следовании в село Николаевка в автомобиле произошла серьезная техническая неисправность – из строя вышел двигатель.

Сотрудники полиции для предотвращения возможных аварийных ситуаций и устранения помехи движению, с помощью троса отбуксировали неисправный автомобиль с проезжей части на безопасный участок.

Осознавая, что водителю предстоит длительное ожидание прибытия эвакуатора в холодную погоду, полицейские предложили автовладельцу согреться в салоне патрульного автомобиля.

Водитель автомобиля выразил слова признательности полицейским за оказанную помощь. Дождавшись эвакуатора, сотрудники ДПС продолжили нести службу.