Я нашел ошибку
Главные новости:
В Автозаводском районе Тольятти автомобилистка сбила девятилетнего мальчика
В Автозаводском районе Тольятти автомобилистка сбила девятилетнего мальчика
23 февраля задерживается почти 30 самарских рейсов в Курумоче
23 февраля задерживается почти 30 самарских рейсов в Курумоче
Эксперт назвал катастрофой поиск сотрудников с помощью ИИ
Эксперт назвал катастрофой поиск сотрудников с помощью ИИ
В Волжском районе местный житель ударил ножом соперника
В Волжском районе местный житель ударил ножом соперника
В РФ предрекли рекордно низкую ставку ЦБ
В РФ предрекли рекордно низкую ставку ЦБ
Полицейские оказали помощь водителю, автомобиль которого сломался на трассе в Волжском районе
Полицейские оказали помощь водителю, автомобиль которого сломался на трассе в Волжском районе
С 1 марта в России вводят новые правила использования дачных участков
С 1 марта в России вводят новые правила использования дачных участков
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 1 марта в России вводят новые правила использования дачных участков

203
С 1 марта в России вводят новые правила использования дачных участков

С 1 марта вступают в силу изменения в правилах, касающихся видов разрешенного использования (ВРИ) дачных участков. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил юрист Филипп Терехин.

Как пояснил Терехин, Федеральный закон № 295 вводит в Земельный кодекс единый и прозрачный порядок определения и изменения видов разрешенного использования (ВРИ). Этот порядок учитывает градостроительные регламенты, установленные для конкретной территории, пишет КП.

Для владельцев участков процедура определения и смены вида разрешенного использования (ВРИ) существенно упростится. Во многих случаях она будет носить уведомительный характер — без необходимости получать дополнительные разрешения.

По мнению эксперта, для арендаторов ситуация изменится в худшую сторону: использовать землю не по назначению, зафиксированному в договоре и нормативных требованиях, станет значительно труднее.

Накануне депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что владельца земельного участка могут оштрафовать от 1 до 1,5% от стоимости земли, но не меньше 20 тыс. рублей за то, что территорией не пользуются более 3-х лет.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
180
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
928
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2625
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
904
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
1475
Весь список