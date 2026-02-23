С 1 марта в России вводят новые правила использования дачных участков

С 1 марта вступают в силу изменения в правилах, касающихся видов разрешенного использования (ВРИ) дачных участков. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил юрист Филипп Терехин.

Как пояснил Терехин, Федеральный закон № 295 вводит в Земельный кодекс единый и прозрачный порядок определения и изменения видов разрешенного использования (ВРИ). Этот порядок учитывает градостроительные регламенты, установленные для конкретной территории, пишет КП.

Для владельцев участков процедура определения и смены вида разрешенного использования (ВРИ) существенно упростится. Во многих случаях она будет носить уведомительный характер — без необходимости получать дополнительные разрешения.

По мнению эксперта, для арендаторов ситуация изменится в худшую сторону: использовать землю не по назначению, зафиксированному в договоре и нормативных требованиях, станет значительно труднее.

Накануне депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что владельца земельного участка могут оштрафовать от 1 до 1,5% от стоимости земли, но не меньше 20 тыс. рублей за то, что территорией не пользуются более 3-х лет.