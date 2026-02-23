В РФ предрекли рекордно низкую ставку ЦБ

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин предположил, что ключевая ставка Банка России в 2027 году может опуститься до уровня 6–7%. По его мнению, такой диапазон возможен, если динамика цен будет соответствовать целям, обозначенным руководством страны.

«Если инфляция будет 4–5%, это те задачи, которые поставил [президент РФ] Владимир Путин, или 3–4%, то ставка ЦБ может быть 6–7%», — сказал Степашин, отвечая на вопрос ТАСС о том, какой уровень ключевой ставки был бы оптимальным для российской экономики в 2027 году.

