Главные новости:
В Автозаводском районе Тольятти автомобилистка сбила девятилетнего мальчика
В Автозаводском районе Тольятти автомобилистка сбила девятилетнего мальчика
23 февраля задерживается почти 30 самарских рейсов в Курумоче
23 февраля задерживается почти 30 самарских рейсов в Курумоче
Эксперт назвал катастрофой поиск сотрудников с помощью ИИ
Эксперт назвал катастрофой поиск сотрудников с помощью ИИ
В Волжском районе местный житель ударил ножом соперника
В Волжском районе местный житель ударил ножом соперника
В РФ предрекли рекордно низкую ставку ЦБ
В РФ предрекли рекордно низкую ставку ЦБ
Полицейские оказали помощь водителю, автомобиль которого сломался на трассе в Волжском районе
Полицейские оказали помощь водителю, автомобиль которого сломался на трассе в Волжском районе
С 1 марта в России вводят новые правила использования дачных участков
С 1 марта в России вводят новые правила использования дачных участков
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
Закон Криминал Происшествия

В Волжском районе местный житель ударил ножом соперника

В Волжском районе местный житель ударил ножом соперника

В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по Волжскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1989 года рождения с ножевым ранением.

Пострадавший находился со своей супругой в стадии бракоразводного процесса.  Накануне произошедшего мужчина пришел к жене поговорить о предстоящем разводе. На тот момент в квартире находился сожитель женщины. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Сожитель схватил нож и ударил им соперника.

В этот же день полицейские задержали 47-летнего мужчину. В ходе опроса он раскаялся в содеянном и пояснил, что причиной  произошедшего  стала  его ревность.

В рамках расследования следователь полиции предпринял комплекс процессуальных действий, направленных на объективное установление обстоятельств произошедшего: организовал и провёл серию допросов — супругов и подозреваемого, а также возможных свидетелей, которые могли располагать информацией о конфликте или предшествующих событиях.

Для подтверждения характера и степени вреда, причинённого здоровью потерпевшего, назначалась судебно‑медицинская экспертиза, по итогам - выдано заключение, подтверждающее факт причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью п. з, ч. 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

